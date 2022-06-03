Россияне все чаще интересуются возможностью получить гражданство Литвы "по праву крови" - в чем загвоздка?

С начала войны в Украине литовские архивисты получают все больше запросов от россиян, ищущих свои корни в Литве. Это позволило бы им претендовать на получение литовского гражданства по праву происхождения, что, по мнению одних политиков, является возможностью для страны, а для других - угрозой безопасности.

Для того чтобы восстановить свою родословную вплоть до XVI века интересантам приходится обращаться в Литовский государственный исторический архив. Здесь хранятся церковные реестры всех конфессий, в которых записаны крещения, браки и смерти предыдущих поколений.

В архив также часто обращаются иностранцы, которые ищут доказательства своих литовских корней, чтобы восстановить литовское гражданство.

Архивисты говорят, что с началом войны в Украине наметилась новая тенденция.

"Мы наблюдаем увеличение числа заявлений из стран Восточной Европы - граждан Российской Федерации, Украины", - говорит Неринга Чешкявичюте, пресс-секретарь Государственного исторического архива.

Департамент миграции также отмечает растущий интерес к литовскому гражданству со стороны жителей России и Беларуси.

"Когда началась война, мы почувствовали, что к нам стало поступать гораздо больше звонков с вопросами о том, как люди могут восстановить литовское гражданство. Мы также получалем электронные письма и просьбы: У меня литовские корни, как мне поскорее стать гражданином и получить паспорт?", - говорит руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.



Кащюнас: эти люди могут быть нелояльны Литве

Лауринас Кащюнас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Восстановление гражданства потомкам литовцев, живущих в России и Беларуси, - это вопрос неоднозначный, считает депутат Лауринас Кащюнас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне.

"С одной стороны, действительно есть аспекты исторической справедливости - право людей на восстановление своего гражданства. С другой стороны, есть национальная безопасность и наши интересы для предотвращения формирования в нашем обществе групп, которые могут быть нелояльны государству", - говорит Кащюнас.

Вопрос гражданства очень чувствителен, особенно во время войны, считает он.

"Я вижу некоторые риски. Риски, которые необходимо оценивать и управлять ими с помощью очень четких гарантий", - настаивает Касчюнас.



12 000 человек владеют литовским и российским паспортами

Паспорт России / Shuttetstock.com

Само государство может быть гарантом, считает Ремигиюс Жемайтис, член парламента, работающий над вопросом множественного гражданства. Худшее, что можно сделать в настоящее время, - это лишить людей, живущих в России или Беларуси, возможности стать литовцами, говорит он.

"Такие решения государства будут восприниматься как унижение или насмешка теми людьми, которые хотят восстановить гражданство", - говорит Жемайтайтис, заместитель председателя Сейма и Всемирной литовской комиссии.

Литва должна проявить гумманность к этим людям, считает он.

"Поощрять людей, которые хотят уехать [из России или Беларуси], действительно помогать им. Я думаю, это было бы правильно", - говорит Жемайтайтис.

В Департаменте миграции говорят, что при рассмотрении заявлений из России и Беларуси применяется дополнительная проверка. Кроме того, Департамент безопасности проверяет всех, кто желает стать гражданином Литвы.

Гражданство не будет восстановлено тем, кто совершил или пытался совершить международные преступления или преступные действия против Литовской Республики.

В прошлом году литовское гражданство "по праву крови" получили 150 граждан России. В настоящее время 12 000 человек владеют одновременно литовским и российским паспортами. Две трети из них указали, что проживают за границей.