Историческое событие: Православная Церковь Литвы хочет расширить границы своей самостоятельности

По сообщению Виленско-Литовской епархии, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился в Московскую Патриархию с запросом о предоставлении Православной Церкви в Литве статуса самоуправляемой Церкви.

Речь идет об особом статусе Церкви, близким к автономии. В настоящее время самоуправляемыми являются Латвийская, Эстонская и Молдавская Православные Церкви, а также Русская Православная Церковь Заграницей. Все эти Церкви самостоятельны в организации своей церковной жизни и принятии решений, сохраняя при этом каноническую связь с Московским патриархатом.

Ходатайство митрополита Виленского и Литовского Иннокентия было принято к рассмотрению Священным Синодом Русской Православной Церкви, который постановил 27 мая сего года учредить соответствующую комиссию для решения этого вопроса.

По словам митрополита Иннокентия, речь идет, по сути, о приведении статуса Православной Церкви в Литве в соответствие с действительностью, поскольку и сегодня все решения принимаются ее священноначалием самостоятельно.

«Наша Церковь не московская и не российская, а литовская, все решения по ее управлению принимаются в Литве. При полном отсутствии каких-либо финансовых связей с Московским Патриархатом мы сохраняем каноническую и молитвенную связь с Матерью-Церковью и верность традициям русского православного благочестия», - напомнил митрополит Иннокентий.

До сих пор Православная Церковь в Литве располагала каноническим статусом епархии. Статус самоуправляемой Церкви предоставляется патриаршим Томосом, в соответствии с решением Поместного Собора.

Предстоятель ПЦЛ заметил, что сделан очень важный шаг в направлении приобретения Православной Церкви Литвы большей независимости. «Я бы назвал это, - подчеркнул он, - историческим событием».

Православный епископ Тракайский Амвросий заявил Радио LRT, что это решение было принято уже давно и никак не связано с войной России против Украины.

«Решение не связано с войной России против Украине, это не реакция на войну России или письмо премьер-министра Варфоломею. Это, скорее, письмо премьер-министра могло возникнуть как реакция на наше стремление к большей церковной независимости», - сказал православный епископ Тракайский Амвросий.

Часть литовских православных священников поддержала Украину / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt напоминает, что глава Литовской православной церкви Инокентий ранее уволил нескольких православных священников, которые инициировали отделение от Московского патриархата и решили обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой войти в состав этой митрополии.

На прошлой неделе посол Литвы в Турции Ричардас Дягутис передал письмо премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Константинопольскому Патриарху Варфоломею I. В этом послании она от лица правительства выразила поддержку стремлению некоторых православных отделиться от Москвы.