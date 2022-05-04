В Минске умер Станислав Шушкевич

В Минске скончался первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Он умер в ночь на среду, 4 мая, на 88-м году жизни, сообщает Еврорадио со ссылкой на жену политика Ирину.

В апреле Шушкевич попал в реанимацию Республиканского клинического медцентра из-за ухудшения состояния здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции, затем он был выписан.



По словам супруги, в последние месяцы он никуда не выходил из квартиры, контакты были сведены к минимуму, сообщает DW.



Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. Его мать – писательница Елена Романовская. Его отцом был поэт Станислав Шушкевич, арестованный в 1937 году и приговоренный к 8 годам лагерей. В 1949 году вновь был осужден.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. Как глава республики подписывал вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

С. Шушкевич и К. Клинтон / AP nuotr.

Участвовал в первых президентских выборах, занял четвертое место после Александра Лукашенко, Вячеслава Кебича и лидера БНФ Зенона Позняка. В первом туре за него проголосовали около 10% избирателей.

Шушкевич долгое время возглавлял "Белорусскую социал-демократическую Грамаду" и являлся решительным критиком нелегитимного главы государства Александра Лукашенко.

«Для него (Лукашенко - ред.) власть стала наркотиком, без которого он не может жить», - говорил Шушкевич.

В новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ уже нет упоминаний о первом руководителе страны после распада Советского Союза Станиславе Шушкевиче и лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, сообщает Радио "Свобода". Оба после президентских выборов 2020 года, вызвавших самые массовые в истории Беларуси протесты, выступали с резкой критикой Лукашенко.