Хроника путинской войны. Украинские военные сообщили о ракетном ударе по Одессе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 23 апреля.

На 59-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 23 апреля (время вильнюсское).

15:29

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило о ракетном обстреле Одессы. По словам военных, ракеты попали "в объекты инфраструктуры". Ранее УНИАН сообщило о воздушной тревоге в городе и повреждении в результате взрыва жилого дома.

14:20

В Пскове местные жители вызвали полицию из-за желто-синего штакетника, сообщает издание "7х7". Местная жительница каждый год красила забор у дома в эти цвета, но в этот раз жители соседнего дома пожаловались на нее в полицию. Во двор дома приехали правоохранители, представители местной администрации и домоуправления, которые сказали женщине, что сине-желтый забор ассоциируется с флагом Украины, а "во время спецоперации такие ассоциации нежелательны". В итоге псковичке пришлось перекрасить забор в синий.

14:05

Погранслужба Украины сообщила об обстреле Черниговской области с территории России в ночь с 22 на 23 апреля. "Около десяти гранат, выпущенных из-за рубежа из автоматического гранатомета, взорвались возле приграничного села Сенковка", - сообщило ведомство. Это уже четвертый обстрел области с момента отступления российских войск с черниговского направления, уточнили украинские пограничники.

13:18

Российские войска нанесла авиаудары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе и пытается провести штурм, сообщил на брифинге советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

13:04

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось к федеральному правительству в Берлине за разрешением на поставку Киеву тяжелого вооружения, а именно 100 боевых машин пехоты типа Marder. Эта первая подобная заявка с начала российского вторжения в Украину. Концерн готов поставить первую партию БМП "в течение нескольких недель", пишет Welt am Sonntag. Решение должен будет принимать Федеральный совет безопасности Германии.

12:54

Западные аналитики сомневаются в осуществимости планов Кремля

Западные военные аналитики усомнились в способности российской армии в течение трех недель полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей Украины, пишет The New York Times. Российские силы были частично разбиты и очень ослаблены после битвы за Мариуполь и во время неудачной попытки захватить Киев, но вместо того, чтобы дать военным отдохнуть, усилиться и перевооружиться, Москва начала новое наступление на восточном направлении, указывают эксперты. Опрошенные NYT аналитики объясняют спешку тем, что Москва поставила цель захватить Донецкую и Луганскую области к 9 мая. "Вероятно, им удастся захватить какую-то территорию, но мы не думаем, что они смогут захватить эти области целиком в ближайшие три недели", - сказал NYT аналитик вашингтонского Института по изучению войны Мейсон Кларк.

12:44

В конференции, посвященной войне в Украине, примут участие более 20 стран. Встреча пройдет 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии по инициативе США. Всего Пентагон пригласил представителей 40 государств, в том числе не входящих в НАТО, рассказал представитель Минобороны страны Джон Кирби. Основные темы встречи - безопасность и суверенитет Украины, а также вопрос дальнейшей военной поддержки Киева, сообщили в Пентагоне.

12:17

Война в Украине. Буча / AP nuotr.

В Буче завершается процесс эксгумации тел погибших, сообщил мэр города Анатолий Федорук. По последним данным, в Буче погибли 412 человек, но это еще не окончательная цифра, уточнил он. "Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области - из Бучи", - написал мэр города. В одной из братских могил у храма Андрея Первозванного нашли 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 детей. По словам мэра, в могиле находились тела пациентов местной больницы, которых не удалось похоронить поскольку российские солдаты не пускали ритуальную службу на кладбище.

12:05

Трое сотрудников группы компаний "Просвещение" рассказали "Медиазоне", что получили от начальства устное распоряжение свести к минимуму упоминания Украины и Киева в российских учебниках. "То есть перед нами стоит задача - сделать так, как будто Украины просто нет", - рассказал один из собеседников издания. Сложнее всего, по его словам, редакторам учебников истории.

"Если есть возможность, то лучше не упоминать Украину в принципе. Киев обычно сейчас упоминается в разрезе того, что он был столицей Киевской Руси и что мы освобождали Киев", - рассказал один из сотрудников. "Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя", - цитирует его "Медиазона".

11:30

За минувшие сутки потери личного состава российских войск увеличились на 400 человек до 21 600 убитыми, также уничтожены 16 танков, 1 самолет и 1 вертолет, утверждают в Генеральном штабе ВСУ. В условиях войны подобные сообщения невозможно верифицировать с помощью независимых источников.

10:40

Минобороны РФ заявило, что в районе Новой Дмитровки Харьковской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, по данным ведомства, ночью сбиты 15 беспилотников армии Украины, сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. По его словам, за сутки уничтожено более 20 украинских складов с вооружением и техникой.

10:05

Из-за попадания снаряда в трансформаторную подстанцию несколько городов Луганской области лишились водоснабжения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Речь идет о Новодружеске, Приволье и центре Лисичанска.

09:30

Украинские военные нанесли в Херсонской области удар по передовому командному пункту российских войск армейского уровня, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" накануне вечером. По его словам, там находились около 50 старших российских офицеров, их судьба неизвестна.

Арестович указал, что за последние сутки войска РФ смогли немного продвинуться на запорожском и изюмском направлениях.

08:50

Немецкий католический военный епископ Франц-Йозеф Овербек (Franz-Josef Overbeck) раскритиковал патриарха РПЦ Кирилла I. В интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung Овербек назвал "форму связи между троном и алтарем", в которую вступили президент России Владимир Путин и Кирилл, "невыразимо и совершенно неэтичной". "Не может быть христианина, который этически одобряет насильственную войну", - указал эссенский епископ. В то же время священнослужитель поддержал поставки оружия Киеву: "Украина заявляет о своем праве на самооборону. Поэтому для Германии и НАТО помогать оружием законно с моральной точки зрения".

08:30

Военная разведка Великобритании сообщает, что, несмотря на возросшую активность, российская армия не добилась значительных успехов за последние 24 часа: российским воздушным и морским силам не удалось установить контроль ни в одной из областей. Усилиям войск РФ препятствуют контратаки ВСУ, а также воздушная и морская оборона Украины, указывают в Лондоне.

08:00

Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска наступают вдоль всей линии соприкосновения на Донецком направлении. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, указывает украинский Генштаб.

07:25

По данным Мариупольского горсовета, эвакуация из заблокированного Мариуполя в Запорожье начнется в 11 часов по местному времени в субботу. Эвакуироваться смогут женщины, дети и пожилые люди.

Война России против Украины. Мариуполь / AP nuotr.

06:40

Половина жителей Германии (50 процентов) выступают против поставок тяжелого вооружения Украине, следует из данных соцопроса, проведенного институтом Insa по заказу германского издания Bild. Еще 43 процента респондентов поддерживают идею отправки такого оружия Киеву.

06:10

Австралия ввела санкции в отношении детей Путина и Лаврова

Австралия расширила перечень попавших под санкции россиян. В список добавлены около полутора сотен членов Совета Федерации, Мария Воронцова и Катерина Тихонова, указанные в документе как "дочери российского президента Владимира Путина", а также Екатерина Винокурова - дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

05:40

Власти Нью-Йорка выделят более 2 млн долларов на помощь украинским переселенцам, заявил мэр города Эрик Адамс. Деньги пойдут в числе прочего на иммиграционную юридическую помощь, услуги переводчиков, решение социальных вопросов. Нью-Йорк является городом иммигрантов и готов "с распростертыми объятиями оказать столько поддержки, сколько потребуется", заверил градоначальник.

.@NYCMayor and @NYCImmigrants Commissioner @MCastroMOIA announce NYC will provide more than $2 million in funding to help currently residing and newly arrived Ukrainian New Yorkers get access to immigration legal assistance, translation services, social services, and more. pic.twitter.com/u2dINXTBOP — City of New York (@nycgov) April 22, 2022

05:10

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили военную, экономическую и гуманитарную помощь Вашингтона Киеву. Кроме того, участники встречи говорили о "предпринимаемых международными партнерами усилиях, нацеленных на дополнительные издержки для России за ее неспровоцированную агрессию", сообщили в Белом доме.

04:40

Администрация Харьковской области обвинила Россию в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры. В результате за сутки в регионе пострадали 19 мирных жителей, из них 7 - в Харькове, еще двое человек погибли, указала украинская сторона.

04:10

Железнодорожная компания "Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 апреля. Поезда отправятся из Покровска в Чоп, из Чопа в Днепр, а также будут курсировать по маршрутам Ивано-Франковск - Харьков и Запорожье - Львов.

03:40

Генсек ООН после Москвы отправится в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после визита в Москву посетит Киев, где 28 апреля встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Гутерриш встретится с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи жителям Украины, сообщили в организации.

Secretary-General @antonioguterres will visit Ukraine next week. He will have a working meeting with Foreign Minister Dmytro Kuleba and will be received by President Volodymyr Zelenskyy on 28 April. More: https://t.co/cJ3FBkG2U4 — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) April 22, 2022

03:10

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о "новых способах ведения войны" означают "молчаливое признание" Москвой невыполнения первоначальных планов вторжения, заявили в Минобороны Великобритании. Армии РФ понадобится время для перехода к новой тактике, а в промежуточный период российская сторона "вероятно, продолжит полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления", указали в ведомстве.

02:40

Переговоры Украины с государствами-партнерами о гарантиях безопасности для страны завершатся в течение недели, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, сейчас на уровне политических советников продолжаются консультации со странами, изъявившими согласие "обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя". "Безусловно, там будут разные пакетные гарантии", - указал Подоляк.

02:10

Австрия против эмбарго на импорт газа из России

Австрия согласна с любыми санкциями в отношении России, за исключением эмбарго на импорт газа, заявил австрийский министр финансов Магнус Бруннер в беседе с американским телеканалом CNN. Когда ограничительные меры "бьют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, от этого мало пользы", - объяснил он.

01:40

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о восстановлении региона. Так, на 11 из 37 разрушенных или поврежденных мостов движение уже возобновилось. Кроме того, профильные службы обезвредили около 21 тысячи взрывоопасных предметов. По словам Павлюка, в 92 населенных пунктах восстановлено водоснабжение, в 101 - газоснабжение.

01:10

В Нидерландах обанкротилась "дочка" Альфа-банка

Суд в Нидерландах признал банкротом Amsterdam Trade Bank (ATB), дочернюю компанию российского Альфа-банка. Центральный банк королевства подтвердил решение суда. Вклады на сумму до 100 тысяч евро защищены местным законодательством. Ранее обанкротившийся банк осудил военное вторжение России в Украину. Основанный в 1994 году финансовый институт обслуживал около 23 000 клиентов в Нидерландах. Альфа-банк с 6 апреля находится под санкциями США.

00:40

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ после слов и.о. командующего войсками Центрального военного округа России Рустама Миннекаева, назвавшего выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны. Молдавское ведомство посчитало заявления РФ необоснованными и противоречащими позиции России в поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы в международно признанных границах.

00:10

Зеленский указал на ущемление прав русскоязычных в России

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении обратил внимание на нарушение прав русскоязычных не в Украине или Молдове, а в самой России. "Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, - это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь", - заявил Зеленский.

По его словам, мечтой российских военных стало "украсть унитаз и умереть". "Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок", - резюмировал украинский лидер.