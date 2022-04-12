Репортаж из Украины. Медики в Киеве развернули свой фронт - оперируют под пулями и взрывами

Они оперируют под пулями и взрывами - спасают жизни, рискуя своими собственными. С первых дней полномасштабной агрессии России против Украины персонал крупнейшей в стране киевской детской больницы ОхматДет перешел на круглосуточное дежурство и просто остался жить на работе.

Охматдет — это аббревиатура, которая расшифровывается, как «охрана материнства и детства». Клиника является медицинским учреждением, оказывающим специализированную медпомощь детям страны. Это самая большая детская больница на территории Украины.

На второй день войны в Украине под обстрелы попал район Киева, где находится крупнейшее детское медучреждение - Охматдет. Уже в первые дни войны к ним привозили тяжелораненых - и детей, и впервые за всю историю существования - взрослых. Хотя и сама больница неоднократно подвергалась обстрелам.

Как становится известно, в результате обстрелов один ребенок погиб, двое детей и взрослых - ранены. Медики разворачивают свой фронт -по спасению жизней.

«В первые дни мы начали принимать взрослых раненых. Потому что раны не отличаются - что у детей, что у взрослых. Единственное, для детей эти раны более критичны», - говорит врач-микрохирург Валерий.



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13-летний Вова - один из первых таких пациентов войны в Охматдете. Он получил тяжелое огнестрельное ранение лица, а самое страшное - пережил еще и неизлечимую психологическую травму: на глазах подростка погибли его 6-летний брат и папа, когда 26 февраля семья пыталась выехать из столицы.

У 5-летнего Димы тоже осколочное ранение. Вместе с мамой они бежали из-под огня в Чернигове. Мальчика ранили в оба колена.

Теперь над восстановлением 5-летнего Димы трудится целая команда врачей. Из соображений безопасности медики просят не называть их фамилий. Ранее пациентов - и маленьких, и больших - с осколочными ранениями в эту больницу привозили крайне редко. Но война изменила все с первого же дня.

«Есть известное выражение Пирогова, что война – это травматическая эпидемия, в принципе так оно и есть. Понятно, что это и травмы головы, и грудной клетки, но конечности страдают в первую очередь», - говорит ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Юрий.

Врачи приняли решение не эвакуироваться, забыли про выходные и врачебные смены и сделали в этой больнице настоящую медицинскую передовую. Брались за срочные операции и не прекращают плановых.

5-летний Марк с мамой Натальей легли в Охматдет за пару дней до войны. На 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, у них была назначена последняя, спасительная для мальчика операция.

«Я мама особенного ребенка, я думала, я уже ничего не боюсь. Но было страшно, когда за сутки нам 6 раз пришлось спуститься в укрытие. Они спасли мне ребенка, они помогли, я хочу быть около этих врачей! Я доверяю им», - говорит Наталья, мама пациента.

Врачам неоднократно приходилось оперировать своих пациентов под свист пуль и взрывы вокруг. Однажды в больницу прилетели остатки ракеты и повредили окна.

«Страшно, когда у больницы слышишь громкие разрывы, было не по себе, а в принципе мы продолжаем выполнять работу, это наш долг», - говорит Евгений, профессор кафедры детской хирургии Национального медицинского университета.

Врачи с первых же дней войны начали документировать преступления российских военных против гражданских. С согласия пациентов записывают и публикуют интервью о том, что произошло с людьми. Но, несмотря на это, к ужасам войны привыкнуть никогда не смогут.

«Когда маленькие дети страдают, их привозят ранеными, с тяжелыми травмами, когда они остаются без родителей — это очень тяжело воспринимается эмоционально не только для родных и общества, но и для врачей. Хотя врачи, а особенно хирурги - очень стрессоустойчивы», - говорит врач Евгений.

Всего в Украине с начала войны повреждено 307 учреждений здравоохранения, сюда входят центры первичной медико-санитарной помощи. Полностью уничтожена и не подлежит восстановлению 21 больница.

По сообщению министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, все врачи страны, имеющие опыт хирургии и травматологии переквалифицировались и работают, чтобы спасать как военных, так и мирных жителей. Кроме того, на помощь в Украину уже прибыло 290 иностранных медицинских работников.