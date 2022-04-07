Роман Гончаренко. Жириновский: Политическое пугало с позволения Путина

Он боролся за голоса избирателей, используя ультранационалистические лозунги, и был верным соратником Кремля. Российский правый популист Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет. Некролог от Романа Гончаренко.

Агент КГБ? "Русский Гитлер"? Политический клоун? За свою долгую карьеру Владимир Жириновский выступал в разных жанрах. Кроме одного: он никогда не выглядел скучным. "Этот красиво отжигает", - сказал как-то президент Владимир Путин о российском правом популисте номер один. Это - признание со стороны высшей инстанции, даже если сам хозяин Кремля всегда дистанцировался от провокационных заявлений Жириновского.

Отжечь - как раз то, что прекрасно выходило у Жириновского. Он предлагал отгородиться от Северного Кавказа колючей проволокой и сбросить атомную бомбу на Стамбул, угрожал журналистке изнасилованием и частенько разглагольствовал об оккупации Украины. Красных линий для него не существовало. Наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым Владимир Жириновский был одним из динозавров российской политики, начавших свою карьеру еще перед распадом Советского Союза.

Проект КГБ?



Старт карьеры ознаменовался своеобразным идеологическо-терминологическим мошенничеством: в 1989 году Владимир Жириновский выступил одним из соучредителей Либерально-демократической партии Советского Союза, первой официально зарегистрированной оппозиционной партии в стране. После распада СССР она была переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), бессменным председателем которой до своей кончины и оставался Жириновский.

Жириновский был бессменным лидером ЛДПР



При этом сама партия никогда не была и сейчас не является ни либеральной, ни демократической. Основу ее идеологии составляет гремучая смесь национализма, реваншизма и шовинизма - или просто постсоветская версия правого популизма. ЛДПР - чисто вождистский проект. Без своего лидера и главной движущей силы она никогда бы не приобрела в РФ такого значения. Жириновского в народе называли "Жирик" - прозвище звучит почти ласково. Так говорят не о политическом деятеле, а скорее о приятеле - он, может быть, даже и нацист, но какой-то забавный и симпатичный. Такое вот странное отношение.

Родившийся в Казахстане в 1946 году Жириновский изучал турецкий язык и литературу в Институте восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) в Москве, потом - право на вечернем отделении юрфака МГУ. Прошел стажировку в Турции, работал юристом в различных организациях (в том числе, в одном издательстве), имевших связи с зарубежными странами. Позже это породило предположения о его сотрудничестве с КГБ, который особенно внимательно отслеживал все контакты советских граждан с заграницей.

Подозрения, что партия Жириновского - проект КГБ, сохраняются и по сей день. Сторонники этой версии утверждают, что руководство спецслужбы хотело канализировать нараставшие протестные настроения в СССР и создало для этого формально оппозиционную, но полностью подконтрольную властям партию. Убедительных доказательств тому нет, но вышло так, что ЛДПР как раз и заняла такую нишу, успешно действуя в российской политике на протяжении десятилетий.

На пике карьеры в начале 1990-х



Хотя Жириновский активно выступал за сохранение Советского Союза, в итоге распад СССР сыграл ему на руку. Миллионы разочарованных и враз обедневших россиян, особенно малообразованных мужчин в провинции, увидели в блестящем демагоге своего представителя. Жириновский часто заигрывал с избирателями, беря на вооружение ксенофобские, а иногда и антисемитские лозунги. На выборах в Госдуму в 1993 году ЛДПР получила наибольшее число голосов по партийным спискам, около 23%, обойдя проправительственный "Выбор России" (15,5%), а также КПРФ (12,4%).



Это был пик карьеры Владимира Жириновского-политика. Многим тогда казался возможным даже его приход к власти в РФ, западные СМИ с беспокойством писали о появлении "русского Гитлера". В то время Жириновский поддерживал контакты с ультраправыми в Европе, такими как француз Жан-Мари Ле Пен. Немецкий народный союз (DVU) мюнхенского издателя Герхарда Фрея (Gerhard Frey) также до середины 1990-х имел тесные связи с Жириновским.

Сам же он старательно лелеял свой имидж шоумена: носил яркие пиджаки, ругался с оппонентами, оскорблял журналистов и даже устраивал драки в парламенте. Легендарным стал инцидент 1995 года, когда во время ток-шоу лидер ЛДПР выплеснул стакан сока в лицо тогдашнему губернатору Нижнего Новгорода Борису Немцову.

Рупор кремлевских фантазий



В конце 1990-х популярность и ЛДПР, и ее руководителя пошла на спад. Владимир Жириновский не пропустил ни одной президентской кампании, но в лучшем случае занимал лишь третье место. А для Кремля либерал-демократы вообще перестали быть опасностью, в парламенте они голосовали преимущественно в унисон с партией власти.

Владимир Путин вручает госнаграду Владимиру Жириновскому, 22 сентября 2016 года

При этом многое из того, к чему призывал Жириновский с 1990-х, - автократическая форма правления, отход от сотрудничества с Западом, милитаризация - Путин-президент реализовал в той или иной форме. А лидер ЛДПР оставался желанным гостем на государственных телеканалах, и ему было позволено делать заявления, которые для Кремля были бы слишком скандальными.

Жириновский умер, но партия его жива



Но в какой-то момент ЛДПР вновь стала казаться властям слишком влиятельной, особенно на Дальнем Востоке, где она аккумулировала протестные настроения. В Хабаровском крае губернатором в 2018 году был избран ее представитель Сергей Фургал, что стало ударом по имиджу прокремлевской "Единой России".

Почти через два года Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, что вызвало в регионе акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Это было весьма необычно для России Путина.

Смерть Жириновского, скорее всего, вызовет кризис в его партии, в рядах ЛДПР не видно столь же харизматичного преемника на роль лидера. Тем не менее ее роль на политическом поле остается важной - правопопулистский электоральный потенциал в стране сохраняется, и Кремль по-прежнему заинтересован в том, чтобы его можно было безопасно для властей канализировать.



DW