Хроника путинской войны. В Мариуполе сообщили о насильственном вывозе врачей и пациентов больницы военными РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 26 марта.

На 31-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Хроника событий субботы, 26 марта (время вильнюсское).

22:00

Украинская армия освободила город Тростянец в Сумской области, сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Тelegram-канале. "Официально. Наконец-то Тростянец освобожден от орков!" - написал глава ОВА. Живицкий поблагодарил за это армию и всех причастных к освобождению. По данным властей, Тростянец несколько суток подряд оставался одной из самых горячих точек, где шли ожесточенные бои.

20:55

Власти Великобритании наложили арест на два самолета российского олигарха Евгения Швидлера, являющегося главой компании Millhouse LLC. Как сообщил министр транспорта Грант Шеппс, решение принято по результатам трехнедельного расследования. По данным газеты The Times of London, речь идет о самолетах Bombardier Global 6500 стоимостью в 45 млн долларов и Cessna Citation Latitude за 13 млн долларов. "Друзья Путина, сделавшие состояние за счет близости к его режиму, не будут наслаждаться богатством в то время, как умирают невинные люди", - написал Шеппс в Twitter.

Putin’s friends who made millions out of his regime will not enjoy luxuries whilst innocent people die. (2/2) https://t.co/ZMbyQpvTeP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 26, 2022

20:20

Разрушения в Мариуполе / Vida Press nuotr.

В Мариуполе российские военные насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1 в неизвестном направлении. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram-канале. "По словам очевидцев, боевики насильно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", - сказано в нем. Известно, что на территории больницы находилось примерно 700 человек, но сколько мариупольцев было вывезено, точно неизвестно.

19:50

США будут наказывать страны зак помощь РФ в обходе санкций

США обещают наказывать страны и компании, которые будут помогать России обходить санкции, связанные с войной против Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Financial Times. По его словам, у Вашингтона есть ряд инструментов для обеспечения соблюдения санкций. "Одним из них является определение физических или юридических лиц в сторонних юрисдикциях, которые не соблюдают санкции США или предпринимают систематические усилия, чтобы ослабить или избежать их", - сказал Салливан.

19:25

Российские войска обстреляли жилой сектор города Красногоровки в Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами, сообщила национальная полиция Украины. По ее данным, опасный район оцеплен, взрывотехники обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы. Время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, находиться рядом с ними смертельно опасно. Как сообщает полиция, в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

18:55

Не менее пяти человек пострадали в результате двух российских ракетных обстрелов Львова, совершенных в субботу во второй половине дня, сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий. По данным властей, ракеты упали в восточной части города.

18:30

Несколько тысяч человек провели в центре Праги акцию "Россияне против войны с Украиной", инициатором которой выступил российский антивоенный комитет. Участники несли плакаты "Россияне против Путина", "Путин – это война" и другие на русском, чешском и английском языках, а также бело-сине-белые флаги, ставшие символом антивоенного протеста.

18:05

Президент США Джо Байден после встречи с украинскими беженцами на стадионе в Варшаве назвал Владимира Путина "мясником". Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов, что американский лидер думает о президенте РФ на фоне агрессии России против Украины.

17:45

Из окруженного российскими войсками Чернигова спасатели не могут вывезти 44 человека с тяжелыми ранениями, в том числе трех детей, для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в телеинтервью глава города Владислав Атрошенко. По его словам, в городе не прекращаются массированные российские обстрелы. В Чернигове находится около 130 тысяч человек (из 290 тысяч жителей перед войной), лишенные отопления, воды и электричества.

17:15

Во Львове слышны мощные взрывы. Мэр города Андрей Садовой попросил жителей оставаться в укрытиях. Информация о произошедшем выясняется. На видео, которые распространяются в соцсетях, над окраиной города видны клубы черного дыма.

17:00

На встрече с украинскими министрами обороны и иностранных дел Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой в Польше президент США Джо Байден проинформировал их о поддержке Америкой борьбы Украины с российской агрессией в военной и гуманитарной сферах, включая договоренности, достигнутые на встречах в Брюсселе на нынешней неделе, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Белого дома. Кроме того, участники встречи обсудили дальнейшие усилия Украины по обороне собственной территории, а также совместные с союзниками и партнерами меры, направленные на привлечение президента РФ Путина к ответственности за жестокую агрессию, включая новые санкции, о которых Байден объявил 24 марта.

16:35

Находящийся в Польше президент США Джо Байден присоединился к участникам встречи представителей Украины и США, проходившей в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств. Как рассказал журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Байден заявил о том, что США будут оказывать поддержку Украине до победы в войне, которую развязала Россия." Ничто не заставит США отвлечься от Украины или ослабить поддержку, наоборот, она будет только расти", - процитировал Кулеба президента США. По словам главы украинской дипломатии, Джо Байден назвал происходящее не войной России против Украины, а войной "тирании против всего мира".

15:50

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получил 41 человек. По информации главы Николаевской областной рады Анны Замазеевой, "к счастью, детей среди пострадавших нет". Как она сообщила в своем Telegram-канале, в общей сложности на 26 марта в николаевских больницах находятся 303 человека, пострадавших от российских атак.

15:25

Германия поставляет в Украину не только оружие, но и топливо в больших количествах. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) рассказала в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Это топливо приобретается в Польше, подчеркнула глава оборонного ведомства.

15:05

В России возбуждено 60 уголовных дел из-за протестов против войны

За месяц, прошедший с начала войны против Украины, в двадцати двух регионах России возбуждено 60 уголовных дел, связанных с протестами против действий российских властей и их публичной критикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его данным, "уголовному преследованию подвергнуты 46 человек (в отношении двоих — по двум статьям). Девять из них находятся под стражей, трое под домашним арестом, еще двоим судами избран запрет определенных действий. Как минимум, пятеро обвиняемых находятся за пределами России".

14:40

В Запорожской области российские силы заблокировали проезд беженцам из Мариуполя, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в многокилометровом заторе стоят и автомобили медиков с ранеными. Люди двое суток находятся без воды и продуктов питания, подчеркнула она.

14:05

Анонсированный ранее полуторасуточный комендантский час в Киеве и области не будет вводиться, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20.00 до 7.00, добавил он.

13:40

Мэр Славутича Юрий Фомичев, о похищении которого ранее сообщала Киевская областная военная администрация, уже на свободе, рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. В городе проходит мирный митинг в поддержку Украины, однако российские военные стреляют в воздух и используют светошумовые гранаты, добавила она.

13:25

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество к бойкоту французских торговых сетей Auchan, Decathlon и Leroy Merlin. Так, Auchan своим отказом прекратить бизнес в России "сознательно выбирает дальнейшее спонсирование российских злодеяний в Украине", подчеркнул Кулеба.

13:00

С начала войны в Украине власти Германии зарегистрировали 259 980 беженцев, прибывших в ФРГ. Такие данные приводит министерство внутренних дел со ссылкой на федеральную полицию. Большая часть беженцев - дети, женщины и пожилые люди.

Bis heute hat die #Bundespolizei 259.980 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/Wh6JaAg6op — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) March 26, 2022

12:40

Украинские министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и обороны Алексей Резников провели в Варшаве встречу со своими американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. "Этот формат 2+2 позволяет нам искать практические решения в политической и оборонной сферах с целью укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал Кулеба в Twitter.

12:15

В Киеве и области с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 07.00 (08.00 мск) 28 марта будет действовать комендантский час, заявил киевский городской голова Виталий Кличко. Транспорт может передвигаться только по спецпропускам, а общественный транспорт, магазины, аптеки и заправки не будут работать.

12:05

Власти Украины предложили создать в хранилищах страны запас газа для Европы. "У Украины есть значительные мощности для хранения природного газа - наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", - объяснил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит "избавиться от диктатуры террористического государства и обеспечить надежные поставки энергоресурсов для всего европейского континента", добавил министр.

11:35

Российские военнослужащие вошли в город Славутич и взяли под контроль местную больницу, а также похитили мэра Юрия Фомичева, сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. В то же время городской совет в полном составе продолжает свою работу, а жители Славутича вышли на главную площадь на митинг с национальной символикой Украины, добавил Павлюк. По его словам, военные РФ пытаются разогнать демонстрантов выстрелами в воздух и светошумовыми гранатами.

10:35

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила участие своих ученых во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменила все совместные с этими учреждениями мероприятия. Кроме того, приостановлено сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне, а предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала ЦЕРН любым новым лицам, связанным с учреждениями в РФ и Беларуси.

Государства - участники организации вновь решительно осудили военное вторжение России в соседнюю страну. Меры ЦЕРН приняты с целью выразить солидарность с народом Украины и приверженность науке ради мира, отмечается в заявлении организации.

10:05

Военные ведомства Украины и России перечислили события прошедших суток. Так, украинская сторона уничтожила 3 самолета, 3 беспилотных летательных аппарата, один вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины. По его данным, уничтожены также 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники россиян, а потери российских захватчиков в живой силе составили около 170 человек.

В свою очередь, российская сторона сообщила о применении крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе Николаева. Кроме того, сбиты три украинских самолета и шесть беспилотников, а также уничтожена одна ракета комплекса "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. За сутки ВКС России поразили 117 украинских военных объектов.

09:45

Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных городских операциях с применением пехоты, утверждает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. По его сведениям, ВС РФ предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать украинские обороняющиеся силы. Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, отметили в британском оборонном ведомстве.

09:25

С начала войны в Украине 136 детей погибли в результате действий российских военных. Еще 199 детей получили ранения. Такие данные офис генерального прокурора Украины привел в Telegram-канале. Кроме того, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью, указывается далее.

09:00

Сергей Шойгу / фото AP

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в ведомстве совещание по реализации гособоронзаказа на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине. Как сообщил "Интерфакс" речь шла, в частности, об "опережающих поставках вооружений и техники с применением кредитных средств". "Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - цитирует издание слова министра.

08:05

В России после ее военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы и фактически введено военное положение, говорится в докладе руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и главы "Сетевых свобод" Дамира Гайнутдинова. Авторы особо выделяют отказы властей российских регионов согласовывать антивоенные протесты, силовое подавление протестных акций, появление в российском законодательстве наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ, блокировку социальных сетей и сайтов ряда СМИ, а также фактическое ограничение свободы передвижения.

07:35

Польский премьер представил план поддержки Украины

Матеуш Моравецкий / E. Blaževič/LRT nuotr.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане поддержки Украины из 10 пунктов. По его словам, инициаторами выступили Польша, Чехия и Словения. Сообщение Моравецкого приводит издание Politico. Меры включают отключение всех российских банков от системы SWIFT, запуск политики предоставления убежища военнослужащим РФ, отказавшимся воевать в Украине, полную "остановку российской пропаганды в Европе", блокировку российских кораблей в европейских портах, закрытие автомобильного сообщения в Россию и из нее, расширений санкций на деловое окружение российских олигархов, приостановку выдачи виз стран ЕС всем россиянам, введение санкций в отношении всех членов партии "Единая Россия", запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также исключение России из всех международных организаций.

07:20

За истекшие сутки через два согласованных гуманитарных коридора удалось эвакуировать 7331 человека, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Так, 2800 человек добрались из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, еще 4 тысячи мариупольцев были вывезены на автобусах из Бердянска и находятся по пути в Запорожье, а из Мелитополя в Запорожье эвакуирован 531 человек, указала она.

06:40

Эксперт по внешней политике находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) считает, что правительство Германии вскоре изменит свой курс, связанный с отказом от полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Такое мнение Рёттген высказал в интервью газете Die Augsburger Allgemeine. "Позиция Германии - продолжать покупать газ и нефть у России - не будет долго поддерживаться", - полагает Рёттген. По его словам, число погибших и беженцев в результате войны в Украине будет расти. "И тогда будет справедливо задан вопрос, почему" власти ФРГ не утвердили эмбарго "несколькими неделями ранее, чтобы быстрее закончить войну", считает он.

06:25

Байден выступит в Польше с речью по Украине

Президент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу выступит в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. Глава Белого дома должен также встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Кроме того, совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским Байден посетит варшавский Национальный стадион, где регистрируют прибывающих в страну украинских беженцев. Почти 2,24 млн человек въехали в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, значительная часть украинцев осталась в стране, передало агентство dpa.

06:10

Около 45% жителей Украины не имеют надежного доступа к достаточному количеству продовольствия, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Речь уже сейчас идет об отсутствии продовольственной безопасности в этой стране, указали специалисты. Пятая часть населения вынуждена довольствоваться меньшим количеством пищи из-за войны, отметили в ВПП. Взрослые пропускают приемы пищи, оставляя ее детям, констатировали эксперты. ВПП ООН с начала полномасштабного вторжения РФ оказала экстренную помощь 700 тыс. жителей Украины.

06:05

Сопредседатель СДПГ высказался за принятие Украины в ЕС

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) на фоне войны в Украине высказался за ее принятие в ЕС. "Государствам Европы, разделяющим наши демократические и либеральные ценности, нужен четкий сигнал: мы хотим вас также видеть в Европейском Союзе", - сказал Клингбайль в интервью газете Die Passauer Neue Presse. "Украина должна иметь такую перспективу", -подчеркнул он. Вместе с тем, по словам политика, вступление в ЕС не может произойти в одночасье. Для этого существуют четкие критерии, которые должны быть соблюдены, указал Ларс Клингбайль. Тем не менее "политическая воля" для принятия Украины в ЕС в Брюсселе есть, подчеркнул сопредседатель СДПГ.

05:45

Кристин Ламбрехт / AP nuotr.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отвергла обвинения в медленности поставок германского оружия Украине. "Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы бундесвер не был ослаблен этими (поставками - Ред.) и чтобы его оперативная готовность была гарантирована", - сказала Ламбрехт в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам министра, используются все возможности для оперативной замены арсенала.

05:30

Евросоюз намерен осуществлять совместные закупки газа

В связи с резким подорожанием энергоносителей из-за войны в Украине Евросоюз намерен осуществлять совместные закупки газа. Главы государств и правительств стран ЕС договорились разрешить "добровольные совместные закупки газа, сжиженного газа и водорода", подчеркивалось в итоговой декларации саммита в Брюсселе. Такая модель должна быть полезна также странам Западных Балкан и "ассоциированным восточным партнерам" ЕС, - Украине, Грузии и Молдове, - отмечалось далее в документе.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на этом фоне оценил результаты саммита как "очень хорошие". По его словам, речь идет о "добровольном сотрудничестве в покупке газа". Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общие закупки "лучшим инструментом для снижения цен" на голубое топливо. Данный шаг позволит избежать конкуренции между разными государствами Евросоюза за одни и те же объемы сырья, считают политики.

05:22

"Президент (США Джо Байден - Ред.) ясно дал понять, что мы не отправим американские войска в Украину, и эта позиция не изменилась", - заявил представитель Белого дома телеканалу Fox News. Комментарий последовал после встречи Байдена с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной.

04:55

Министр обороны Чехии отказалась от участия во встрече в Венгрии

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не примет участие во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Венгрии. Соответствующее уведомление размещено в Twitter Черноховой. Ее решение связано с позицией Будапешта по Украине. Венгрия ранее выступила против эмбарго на российские энергоносители. "Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала министр обороны Чехии.

04:35

Интерпол (Международная организация уголовной полиции) направил сотрудников в Молдову, чтобы помочь местным органам, а также структурам ООН бороться с торговлей людьми и другими преступлениями на фоне прибытия около 380 000 беженцев из Украины. "Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, на различных пунктах погранконтроля стремящихся нажиться на уязвимых группах населения, прибывающих из Украины", - говорится в заявлении организации.

03:50

Премьер Украины попросил о помощи в восстановлении городов

Денис Шмыгаль / Ukrainos Vyriausybės nuotr.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мировое сообщество помочь в восстановлении украинских городов, которым нанесен ущерб в результате войны. Соответствующий призыв содержится в видеообращении главы кабмина. "Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру", - отметил он. "Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление", - подчеркнул Шмыгаль.

03:27

США могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит еженедельник Defense News. Увеличение выпуска необходимо в условиях отправки множества оружейных систем в Восточную Европу для поддержки Украины. По словам Буша, наращивание производства станет ответом на рекомендации Конгресса США о пополнении арсеналов. "Думаю, мы сможем это сделать", - добавил помощник министра.

03:00

Немецкая энергетическая промышленность положительно оценивает поиск альтернатив импорту российского каменного угля. Об этом заявила исполнительный директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ (Kerstin Andreae) изданиям группы Funke. "Полное изменение цепочек поставок каменного угля для электростанций в Германии - непростая (задача. - Ред.), однако это возможно в ближайшие несколько месяцев", - уверена Андреэ. По ее словам, операторы электростанций ведут переговоры с другими странами-поставщиками. Речь идет, в частности, о США, Колумбии, Южной Африке, Индонезии, Канаде и Австралии. При этом существуют различия в качестве каменного угля, признала директор BDEW.

02:25

Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах. "Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования", - заявил нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус (Boris Pistorius). Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права. Аналогичной позиции придерживаются и баварские власти.

02:20

Великобритания направит 2 млн фунтов стерлингов на обеспечение Украины продуктами питания

Великобритания направит 2 млн фунтов стерлингов (2,4 млн евро) на поставки жизненно важных продуктов питания в те районы Украины, которые окружены российскими войсками. Как передало агентство Reuters, Лондон таким образом отреагировал на запрос украинских властей. Около 25 грузовиков с сухими продуктами, консервами и водой со складов в Польше и Словакии прибудут в наиболее пострадавшие украинские города. Потребность в продовольствии на местах в Украине очевидна, поскольку множество жителей в окруженных районах укрывается в подвалах "без доступа к еде и воде", отметила Элис Хупер, советник по гуманитарным вопросам МИД Великобритании.

01:50

Украина хочет получить от России перечень граждан, вывезенных из Мариуполя. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, Киев официально обратился к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питеру Мауреру "с требованием получить от РФ список всех наших граждан, которые были принудительно депортированы" из Мариуполя, и "обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину".

01:36

Макрон отверг требование Путина к Европе платить за газ в рублях

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг требование российского лидера Владимира Путина к Европе оплачивать поставки газа в рублях, обвинив Москву в попытке обойти санкции, введенные в связи с войной в Украине. Действия РФ не соответствуют тем договоренностям, "которые были подписаны, и я не вижу, почему мы должны" принимать этот подход, отметил Макрон. По его словам, сделать то, на чем настаивает РФ, невозможно, поскольку это "не предусмотрено контрактом".

France's Macron: No reason to accept Russia demands for gas payments in rubles https://t.co/IqouRbeQcs pic.twitter.com/KgnKyFJURF — CTV News (@CTVNews) March 25, 2022

00:53

Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила Kaspersky Lab в перечень компаний, связанных с работой оборудования и услугами связи и представляющих угрозу для национальной безопасности страны. Это следует из заявления на сайте FCC.

00:35

СМИ: Администрация Байдена готовит новые санкции в отношении компаний из РФ

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении российских компаний, которые, по ее мнению, поставляют товары и услуги, в частности компоненты двойного назначения, военным структурам и разведслужбам РФ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, о новых ограничительных мерах министерства финансов США в ответ на войну России в Украине может быть объявлено уже на следующей неделе.

00:15

Франция, Турция и Греция планируют совместную гуманитарную операцию по эвакуации жителей Мариуполя на востоке Украины. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, проведены конкретные переговоры с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко и согласование с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, необходимо также договориться с Россией, чьи войска держат город в осаде уже несколько недель. Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе "абсолютно трагической".

00:05

В ФРГ прибыли 134 украинских беженца с территории Молдовы

Первые 134 из 2 500 украинских беженцев, которых Германия обещала принять с территории Молдовы, прибыли в ФРГ, сообщило агентство Reuters. Кишинев ранее попросил соседние страны помочь с распределением беженцев. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) лично приветствовала первых прибывших в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

23:51

В Украину доставлена новая партия оружия из Германии, передало агентство dpa со ссылкой на украинские правительственные круги. Речь идет о 1500 зенитно-ракетных комплексах "Стрела" и 100 пулеметов MG3. Кроме того, украинской стороне переданы 8 млн патронов для стрелкового оружия. Наконец, поступила помощь для украинских вооруженных сил в зоне боевых действий: 350 000 продовольственных посылок, 50 единиц медицинского транспорта и материалы для оказания медпомощи. После саммита ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал предоставить Киеву дополнительные вооружения.