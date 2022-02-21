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2022.02.21 22:16

Анушаускас: мы стоим на пороге новой фазы войны России против Украины

LRT.lt2022.02.21 22:16
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / E. Genio/LRT nuotr.

В своей агрессивной внешней политике президент России Владимир Путин пытается навязать Европе свое примитивное понимание истории, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Так он прокомментировал выступление президента России Владимира Путина, в котором он заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

«Формирование и развитие национальных государств 100 лет назад действительно изменило границы бывших империй, и уж точно не большевики во главе с Лениным были архитекторами этого процесса. Скорее, он воспользовался этим процессом, чтобы захватить Россию», - написал в социальной сети министр.

Он подчеркивает, что Путин отрицает государственность Украины как таковую, поэтому «новая аннексия части территории для него естественна».

«Это означает только одно: перейден очень опасный рубеж. «Красных линий» больше нет. И это даже не "ползучая оккупация" — это просто оккупация. Мы стоим на пороге новой фазы войны России против Украины», - считает А. Анушаускас.

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время телеобращении к гражданам страны заявил о признании Москвой независимыми государствами пророссийских сепаратистских республик востока Украины. Сразу после этого по телевидению была показана церемония подписания указов о признании независимости и договоров о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с "Донецкой Народной Республикой" и "Луганской Народной Республикой".

Путин назвал Украину "созданной Лениным" страной "без истории собственной государственности", собранной Циз исторических областей" России: "Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию", то Россия это устроит".

Путин заявил, что власть в некоторых республиках бывшего Советского Союза после его распада захватили националисты. По утверждению президента России, Москва, несмотря на негативные последствия исчезновения СССР, сотрудничала с Киевом, но не получала за это признания и уважения. Путин считает, что Украина превратилась во враждебное государство, угрожающее России. Он назвал Украину "колонией с марионеточным режимом", которая "может быть использована как передовой плацдарм" для атаки на Россию и "предрешённо" вступит в НАТО. Из-за этого "возрастёт опасность внезапного удара по нашей стране", - сообщил глава российского государства. Его слова приводит Радио "Свобода".

# Литва# украино-российский конфликт
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