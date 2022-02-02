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2022.02.02 15:19

Литва отказывается от применения паспорта возможностей

LRT.lt, BNS2022.02.02 15:19
Проверка паспорта возможностей
Проверка паспорта возможностей / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Кабинет министров Литвы в среду принял решение приостановить использование паспорта возможностей. Это решение вступит в силу в субботу, 5 февраля. Правда, параллельно вводятся другие ограничения. Торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на 15 кв. метров.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сегодня на заседании правительства пошутила, что чувствуется себя так, словно зачитывает некролог. Она выразила надежду, что к паспорту возможностей не придется возвращаться в будущем.

«Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил (бизнесу - ред.) открыться, а затем позволил ему не закрываться. И, возможно, кого-то он подтолкнул сделать прививку и поберечь свое здоровье», — сказала премьер.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте поблагодарила предпринимателей и поставщиков услуг за четкую организацию реализации паспорта возможностей и помощь в борьбе с пандемией.

«Нам удалось избежать кибератак, нам удалось обеспечить бесперебойную работу этого инструмента», — сказала она.

«Эксперты признают, что если бы осенью не ввели паспорт возможностей, то, скорее всего, у нас было бы увеличение, а не уменьшение количества случаев (заражения - ред.). Это, конечно, также ускорило вакцинацию», — сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

А. Дулькис
А. Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Он заявил, что использование паспорта возможности приостанавливается в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

«При распространении штамма омикрон риск заражения коронавирусом сохраняется как у невакцинированных, так и у полностью вакцинированных или больных лиц, а роль паспорта как средства снижения риска распространения COVID-19 значительно снизилась», — говорится в сопроводительном документе.

В ходе заседания правительства министры подчеркнули, что паспорт возможностей остается в арсенале борьбы с коронавирусом, его можно использовать при необходимости.

«После отказа от паспорта самое главное — это информирование населения, особенно о средствах индивидуальной защиты — респираторах, медицинских масках, ограничении контактов, особенно при ощущении симптомов или наличии контакта», — сказал А.Дулькис.

По его словам, нельзя отказываться от других мер защиты, поскольку пандемия еще не закончилась.

LRT.lt напоминает, что паспорт возможностей был введен в мае прошлого года. Ковидный сертификат выдавался людям, которые приобрели иммунитет к коронавирусу или имеют отрицательный результат теста на COVID-19. Паспорт возможностей позволял ем, у кого он есть, посещать более крупные торговые точки, учреждения досуга, развлечений и общественного питания.

Проверка паспорта возможностей
А. Дулькис
# Литва
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