13 января у Сейма Литвы проходило мероприятие в память о событиях 13 января 1991 года, когда в Вильнюсе при штурме советскими десантниками телебашни и телецентра погибли 14 человек. Группа участников акции протеста против нынешней власти освистала политиков, выступающих на акции памяти. Они скандировали «Диктатуре – нет» и «Позор».

Во время выступлений спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен и премьер-министра Ингриды Шимоните протестующие били в барабаны, чтобы заглушить их слова. «То, что вы сегодня можете свистеть, когда я говорю, это тоже часть завоеванной свободы», — заявила Шимоните на мероприятии.

Глава Литовского союза семей Раймондас Гринявичюс сообщил, что на площадь пришли люди, выступающие против обязательного тестирования на коронавирус за счет работников, против ковид-сертификатов. Они требуют отставки правительства. По словам Гринявичюса, на протест приехали около 300 человек, в основном из Мариямполе и Клайпеды.

Протестующие у Сейма освистали политиков на акции в память о жертвах 13 января 1991 года / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы приехали на мероприятия по случаю 13 января, а после окончания мероприятий, посвященных этому событию, у палатки, где нам разрешено провести акцию, проведем протест», — приводит русская служба Delfi его слова.

«Пятая колонна России» и «фашисты»



Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис назвал участников протеста фашистами. «Не надо их называть людьми Литвы. Фашисты. Конечно, это проблема. Сумасшедших очень много. Пусть себе кричат, что хотят, а наша жизнь идет своим путем», — сказал он журналистам.

Протестующие у Сейма освистали политиков на акции в память о жертвах 13 января 1991 года / D. Umbraso/LRT nuotr.

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас назвал протестующих вредителями и пятой колонной России. «Все, кто туда пришел не для того, чтобы почтить память жертв 13 января, а для участия в митинге против власти – вы пятая колонна России, полезные идиоты и рак общества», — написал он в социальной сети Facebook.

«Все вы — рак, который может распространяться в обществе только потому, что кто-то 31 год назад пожертвовал своей жизнью ради свободы. Они завоевали свободу не только для страны, но и для вредителей, которые сейчас унижают и память самих жертв», — добавил Жукаускас.

Литовский популярный блогер Саугридас Вайтуленис в Facebook задал вопрос о том, кто дал разрешение на проведение митинга в такой день.

Протестующие у Сейма освистали политиков на акции в память о жертвах 13 января 1991 года / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«За годы нашей независимости и свободы я не знаю, было ли большее поругание памяти борцов за свободу, чем сегодняшние крики. Мне одному не кажется нормальным выдать разрешение на антигосударственный митинг 13 января? Не укладывается в голове», — написал блогер.

По словам представителя полиции Юлия Самороковской, у Сейма находятся около 2,5 тысяч человек, часть из них пришли почтить память жертв января 1991 года. Полиция усилила патруль у Сейма и огородила проходы к зданию металлическим заграждением, пишет BNS.

13 января в Литве отмечается День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 года во время агрессии советской армии в Вильнюсе.



"Новая газета - Балтия"