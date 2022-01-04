«Люди привыкли к кнуту». В Литве предлагают ввести более строгие ограничения

Опрошенные LRT.lt эксперты в области здравоохранения не исключают, что после рождественских и новогодних праздников Литву может накрыть новая волна коронавируса. Ученый-инфекционист Арвидас Амброзайтис считает, что время рекомендаций прошло и необходимо вводить ограничения.

Главные зимние праздники 2020 года - Рождество и Новый год - многим пришлось встречать отдельно от родственников и друзей, поскольку в то время страна находилась на строгом карантине, а перемещение населения между муниципалитетами было ограничено.

Праздники прошли, вирус остался

В этом году жители Литвы уже могли встречать зимние праздники в кругу родных, родственников и друзей - правительство призывало не собираться, но официально такие запреты, как в 2020 году, не вводились.

М. Станкунас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Миндаугас Станкунас, профессор факультета общественного здоровья Литовского университета медицинских наук, не исключает, что собрания во время нынешних зимних праздников могут вызвать новую волну коронавирусной инфекции.

«Уже в прошлом году ученые доказали, что самые благоприятные условия для распространения вируса создаются именно в этих небольших группах. В семейном кругу, конечно, мы не соблюдаем дистанцию. Напротив, мы хотим сесть поближе и поговорить друг с другом. Это может иметь последствия», - прокомментировал М. Станкунас.

По его словам, уже с Рождества наблюдается рост числа заболеваний. По словам профессора, среднее количество заражений COVID-19 за 7 дней в предрождественский период составляло 1318, а теперь эта цифра уже приближается к 1700. Станкунас подчеркнул, что эти изменения могли быть вызваны как активным празднованием, так и особенностью штамма омикрон.

«Согласно одному американскому исследованию, инкубационный период штамма омикрон короче: в случае с дельта-штаммом он длился около 5 дней, а инкубационный период варианта омикрон составляет 3 дня», - отметил профессор.

«Я думаю, что празднование могло и, вероятно, повлияет на количество заболеваний», - добавил М. Станкунас.

С ним согласен профессор и инфектолог Вильнюсского университета (ВУ) А. Амброзайтис - по его словам, собрания людей значительно увеличивают риск роста заражения COVID-19.

«Несомненно, [встречи] оказывают влияние. Чем меньше собраний, тем лучше. Встречи — это нехорошо, нужно избегать собраний, держаться на расстоянии, носить маски и, вероятно, знать, вакцинирован ли человек, с которым вы встречаетесь, или нет. Конечно, это сложно, но нужно заботиться о себе и о других», - пояснил А. Амброзайтис.

Предлагают ужесточить меры



Вильнюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Станкунас подчеркивает, что предотвращения скачка заболеваемости COVID-19, крайне важно уменьшить контакты и мобильность людей.

«Отсутствие общения, ограничение контактов и мобильности - очень действенные меры», - сказал он.

Однако профессор не скрывал, что, по его мнению, главный вопрос заключается в том, будут ли ограничения эффективной мерой и будут ли люди им следовать.

"Наибольшее распространение болезни происходит через человеческие контакты, через общение. Я говорю о небольших собраниях, но как это проконтролировать? В прошлом году мы пытались ограничить общение одним домохозяйством. Это очень эффективно, но теперь каждая из этих мер должна быть взвешена как с эпидемиологической, так и с социальной точки зрения», - сказал М. Станкунас.

Врач-инфекционист А. Амброзайтис на вопрос об ограничениях отметил, что в первую очередь следует апеллировать к сознательности людей. Правда, он признает, что, к сожалению, литовское общество лучше подчиняется запретам.

«Понимаете, на наших людей действуют только запреты. На рекомендации не обращают внимания, гражданская сознательность отсутствует. Люди привыкли к кнуту, поэтому работают только ограничения и штрафы. Конечно, ответственных граждан становится все больше, но пока рекомендации работают не для всех», - подчеркнул профессор.

«Паспорт возможности получить слишком легко»



"Паспорт возможностей" / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам А.Амброзайтиса, к сожалению, возможности убедить общественность следовать рекомендациям уже исчерпаны, поэтому в настоящее время необходимы более строгие меры для предотвращения распространения COVID-19.

По словам инфектолога, необходимо расширить перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, а затем ужесточить условия получения паспорта возможностей.

«Пока в Литве применяются относительно мягкие меры. Пока правительство едва ли решилось ввести обязательную вакцинацию только для двух категорий людей, хотя был рассмотрен гораздо более широкий перечень профессий.

Паспорт возможности получить слишком легко. Почему разрешен титр антител в паспорте? Почему отрицательные результаты ПЦР-теста дают право на получение паспорта? На мой взгляд, только факт болезни и вакцинация должны открыть доступ к паспорту возможностей, особенно это касается третьей дозы, которая защищает от омикрона», - сказал А. Амброзайтис.

Карантин будет коротким, но строгим



Ингрида Шимоните / LRV nuotr.

В декабре премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации может быть снова введен карантин. По словам главы правительства, он может быть коротким, но строгим.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, со своей стороны, отметил, что, как ранее решило правительство, будут приняты более широкие ограничения, если занятость реанимационных коек в стране превысит 240.

По словам министра, если карантин все же будет введен, он может продлиться около 3-4 недель.