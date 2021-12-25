Брижит Макрон намерена судиться с конспирологами, утверждающими, что она трансгендер

Брижит Макрон собирается подать в суд из-за появившихся в интернете слухов о том, что она трансгендерная женщина и при рождении была мальчиком.

Слухи впервые появились в сентябре на ультраправом веб-сайте, потом их подхватили любители теорий заговора, после чего они распространились и в социальных сетях.



Как утверждают конспирологи, она родилась мальчиком под именем Жан-Мишель Тронье.

Адвокат Брижит Макрон, 68-летней матери троих взрослых детей от первого брака, подтвердил, что она готовит иск в суд.

Главным образом в распространении слухов о супруге президента Эммануэля Макрона замечены противники ее мужа из числа ультраправых группировок, антипрививочных групп и сторонников конспирологического движения QAnon.

Французские СМИ проследили развитие этой истории от статьи, появившейся в ультраправом журнале за авторством некоей Наташи Рей. Затем эту сплетню подробно обсуждали в трансляции на YouTube, в которой приняли участие противники вакцинации, отрицатели ковида и крайне правые активисты.

После этого слух пошел в массы.



Анализ. Правовой ответ на смехотворный иск



Хью Шофилд, корреспондент Би-би-си в Париже:

Многие задаются вопросом, зачем Брижит Макрон вообще собирается подавать в суд - уж больно нелепы заявления конспирологов. Разве родственники Элвиса Пресли подавали в суд каждый раз, когда всплывали слухи, о том, что он жив и здоров и его буквально вчера видели в забегаловке где-то в Мемфисе с бутербродом в руке?

Судебный иск может создать у сторонников теории заговора впечатление, что тут действительно что-то нечисто. Иначе зачем так серьезно к этому относиться?

Но на самом деле нет никаких доказательств того, что кто-либо - кроме горстки идиотов - считает историю "трансгендера Брижит" правдоподобной.

И журналисты, и завсегдатаи интернета могут переоценивать важность онлайн-трафика. Если материал набирает просмотры, это вовсе не означает, что люди верят тому, что там написано.

К тому же, как отмечает Le Monde, у французских конспирологов сейчас есть дела поважнее. В настоящее время они одержимы приближающимися выборами и всевозможными теориями о том, как "истеблишмент" нарисует себе нужные результаты.

Для добросовестных сторонников QAnon история Брижит - в лучшем случае попытка отвлечь внимание, в худшем - настолько неправдоподобный вброс, что его настоящая цель может заключаться только в их дискредитации. Ага! Очередная теория заговора!

Эммануэль и Брижит Макрон / AP nuotr.

Это не первый случай, когда Брижит Макрон достается в интернете, особенно с 2017 года, когда ее муж стал президентом Франции. Разница в возрасте супругов составляет почти 25 лет, на что тут же обратили внимание интернет-тролли всех мастей.

Новая теория заговора появилась в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции весной 2022 года.

Эммануэль Макрон еще официально не подтвердил, что выставит свою кандидатуру, но многие ожидают, что он пойдет на второй срок.



Его главные конкуренты - Валери Пекресс, кандидат от традиционной правой Республиканской партии, и Эрик Земмур, французский телеведущий и писатель, который надеется получить поддержку ультраправых.

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