Лукашенко пригрозил Вильнюсу и Киеву ограничением транзита через Беларусь

Александр Лукашенко заявил о том, что ограничит транзит между Литвой и Украиной через территорию Беларуси в ответ на ожидаемый запрет транзита белорусских калийных удобрений, передает Интерфакс.

«Взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около 3 млн тонн. Здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту », — заявил Лукашенко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в качестве возможного ответа на возможное прекращение Литвой транзита белорусских калийных удобрений назвал запрет на продажу белорусских товаров. По его словам, белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд в год, но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки.

Он также заявил, что белорусская сторона подготовилась к прекращению перевалки экспортируемых калийных удобрений через Клайпедский порт.



С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро.

Правительство Литвы ищет возможности расторгнуть контракт с «Беларуськалием». По словам председателя правления «Литовских железных дорог» Кястутиса Шлюжаса, вероятнее всего, грузы «Беларуськалия» перестанут перевозить через Литву с 1 апреля.



"Новая газета - Балтия"

