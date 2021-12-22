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2021.12.22 15:26

Лукашенко пригрозил Вильнюсу и Киеву ограничением транзита через Беларусь

Новая газета – Балтия2021.12.22 15:26
А.Лукашенко
А.Лукашенко / AP nuotr.

Александр Лукашенко заявил о том, что ограничит транзит между Литвой и Украиной через территорию Беларуси в ответ на ожидаемый запрет транзита белорусских калийных удобрений, передает Интерфакс.

«Взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около 3 млн тонн. Здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту », — заявил Лукашенко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в качестве возможного ответа на возможное прекращение Литвой транзита белорусских калийных удобрений назвал запрет на продажу белорусских товаров. По его словам, белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд в год, но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки.

Он также заявил, что белорусская сторона подготовилась к прекращению перевалки экспортируемых калийных удобрений через Клайпедский порт.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро.

Правительство Литвы ищет возможности расторгнуть контракт с «Беларуськалием». По словам председателя правления «Литовских железных дорог» Кястутиса Шлюжаса, вероятнее всего, грузы «Беларуськалия» перестанут перевозить через Литву с 1 апреля.

"Новая газета - Балтия"

# Литва
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