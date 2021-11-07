ФБР установило первоисточник слуха о компромате на Дональда Трампа, якобы снятого на видео с проститутками в московском отеле Ритц, что стало главной сенсацией Досье Кристофера Стила. В четверг в США был арестован россиянин Игорь Данченко, который собрал основную информацию для досье.

В обвинительном заключении, предъявленном ФБР российскому аналитику Игорю Данченко по факту дачи им ложных показаний под присягой, установлено лицо, которое снабдило россиянина ложной информацией об инциденте с участием Дональда Трампа и проституток в московском отеле Ритц.

Компрометирующая информация заключается в том, что Трамп якобы заставил женщин мочиться на кровать президентского номера, где ранее останавливался Барак Обама.

В обвинении источник слуха не назван, но американские СМИ тут же его идентифицировали – это давний соратник Хиллари Клинтон, бывший сотрудник Госдепа, демократический политтехнолог Чарльз Долан. В 2016 году он останавливался в том самом отеле Ритц в Москве. Находясь там, он встретился с генеральным менеджером и сотрудниками отеля и осмотрел президентский люкс.

Позже у Долана и Данченко состоялся в Ритце ланч, после чего Данченко вылетел в Лондон, чтобы встретиться с Кристофером Стилом, бывшим британским разведчиком, который составил досье на Трампа и включил в него информацию об эпизоде с проститутками и о видеокомпромате, якобы имеющемся у российских спецслужб.

Эхо Москвы