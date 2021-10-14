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2021.10.14 11:33

Рекорд этого года: в Литве - 2861 новый случай коронавируса

BNS, LRT.lt2021.10.14 11:33

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2861 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 28 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это максимальный суточный показатель с конца декабря прошлого года, когда фиксировалось более 3,2 тыс. новых заболеваний.

24 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1038,7 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2139 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 5786 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70,5% населения старше 12 лет.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5349 человек, из них 170 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1511 человек, из них 156 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 16,9 тыс. ПЦР-тестов и 8,5 тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 355 тыс. человек, из которых 22 тыс. человек по-прежнему больны.

Треть заболевших - подростки и дети

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

Число новых случаев коронавируса растет, но треть из них выявляется у детей. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

В связи с высокой распространяемостью инфекции среди детей премьер-министр призывает к вакцинации как детей, так и подростков.

«Число случаев перешло довольно значительные отметки, но важно то, что треть новых случаев ежедневно приходится на детей и подростков до 18 лет. Да, некоторым из этих детей тоже можно было сделать прививки. К сожалению, вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет проходит медленно», - заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

По словам премьера, ряд детей уже переболели коронавирусом, «а это значительно снижает риск для медицинских учреждений», но в данный момент важно защитить пожилых родственников, если они не вакцинированы и взаимодействуют с детьми, посещающими образовательные учреждения.

Ингрида Шимоните
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните
# Литва
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