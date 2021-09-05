Полиция расследует факты насилия и разжигания ненависти на марше «Kaunas Pride»

Каунасская полиция объявляет о начале досудебного расследования выпадов против участников субботней акции «Kaunas Pride», изучаются факты разжигания ненависти и нарушения общественного порядка.

По данным полиции Каунасского уезда, вчера в Каунасе, на площади Независимости, около 12 час. 30 мин. мужчина 1986 года рождения снимал других людей на видео, высмеивал, оскорблял, использовал нецензурную лексику и таким образом разжигал ненависть.

Начато расследование по факту разжигания ненависти к лицу или группе лиц на основании их сексуальной ориентации, убеждений или взглядов. Наиболее суровое наказание за эти действия – лишение свободы сроком на два года.

Марш «Kaunas Pride» / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Полиция также расследует инцидент, когда около 15 час., уже по окончании марша, мужчине 2001 года рождения закинули в капюшон пиджака дымовой заряд, а другого мужчину, шедшего рядом, 1994 года рождения, ударили.

Подозреваемый 1992 года рождения задержан.

Марш «Kaunas Pride» / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В полиции уточняют, что данный эпизод послужил основанием для досудебного расследования по факту нарушения общественного порядка. Эти действия могут повлечь за собой штраф, ограничение свободы, арест или тюремное заключение сроком до двух лет.

Марш «Kaunas Pride» / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Всего, как сообщают в полиции Каунаса, начато пять досудебных расследований событий, связанных с шествием «Kaunas Pride». Одно расследование проводится по подозрению в разжигания ненависти, четыре – в связи с нарушением общественного порядка.