В Каунасе состоялся марш LGBTQ+. В его участников летели яйца, произошли стычки с полицией

В субботу в Каунасе впервые состоялся марш «Kaunas Pride», целью которого было привлечь внимание к проблемам сообщества LGBTQ+. Еще по полудня полицейские зафиксировали несколько провокаций: одни участники акции LGBT были облиты пивом, в адрес других звучали некорректные реплики, а в начале марша группа агрессивно настроенных людей заблокировала Лайсвес-аллею, в результате чего произошло столкновение с полицией. В каунасском марше приняли участие около 2 тысяч человек. За нарушение общественного порядка, агрессивное поведение, нецензурные слова задержаны 18 человек.

Трансляция шествия на Лайсвес-аллее:

В субботу с самого утра полицейские вели патрулирование на Лайсвес-аллее, некоторые из них дежурили у подворотен. Здание Каунасского городского самоуправления и прилегающая к нему площадь были огорожены.

«Голос сообщества LGBTQ+ не слышат с самого начала независимости. Мы не требуем исключительных прав, мы просто хотим быть равны перед законом, как это предусмотрено 29-ой статьей Конституции. Протестная цель марша Kaunas Pride - привлечь внимание к социальным проблемам, с которыми сталкивается сообщество LGBTQ+ в Каунасе и Литве», - заявили организаторы мероприятия.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Возле каунасского Собора собралась группа противников марша, организовавшая коллективный молебен. Помолиться собралось около 20 человек. Они подчеркнули, что настроены миролюбиво.

Еще до полудня на Лайсвес-аллее появился и бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас, который заявил, что не поддерживает марши LGBT, оценивает их негативно.

Примерно в 11 час. 40 мин. были зафиксированы первые провокации. Небольшая группа лиц облила пивом людей, проходивших мимо с флагом LGBT. Правда, этих лиц полицейские пока не задержали.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Гинтаре и Альгирдас пришли на марш, чтобы поддержать LGBT-сообщество.

«Красивый день, приятное времяпрепровождение. Я была на марше в Вильнюсе, было очень круто. Я никогда не осуждаю людей за их ориентацию, за то, кого они любят. Мы поддерживаем их устремления и поэтому тоже хотим участвовать в марше», - сказала Гинтаре порталу LRT.lt.

Альгирдас сказал, что у него много друзей с нетрадиционной ориентацией: «Не надо злиться на людей. Главное, чтобы люди были хорошими».

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Райгардас осудил самоуправление города Каунаса, которое отказывалось согласовывать марш. Он надеется, что марши LGBTQ+ и акции в поддержку LGBT в будущем смогут проводиться и в других городах страны.

Мужчина солидного возраста по имени Йонас сказал, что ежегодно участвует в маршах поддержки LGBT в Вильнюсе и теперь рад, что этот марш наконец-то проходит в Каунасе.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Да здравствуют свобода, ответственность, LGBT и все люди мира доброй воли!», «Душители литовской свободы, убирайтесь к Путину!» - гласили плакаты Йонаса.

«Я первый в Советском Союзе, кто начал поднимать эти вопросы. Не хочу хвастаться, но это правда», - сказал Йонас порталу LRT.lt.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В преддверии марша к Лайсвес-аллее стали подтягиваться и люди, выступающие против этого мероприятия. Геновайте и Вида заявили порталу LRT.lt, что пришли просто посмотреть на шествие, но в корне не согласны с лозунгами, которые выдвигают его участники.

«Я против, категорически против, потому что детей должны должны воспитывать натуральные семьи. А что это за семья? Как они будут растить, воспитывать детей? Кто из них мать, кто - отец? Ну нет, я против этого», - сказала Вида.

Ей вторила Геновайте: «Ни в коем случае не давать им детей! Пусть они тихонечко живут друг с другом. Зачем они тут маршируют? Здесь проходят свадьбы, детишки гуляют с родителями. (...) Мы идем к концу света, к саморазрушению».

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Около полудня между Собором и улицей Гедимино к организаторам марша стало присоединяться все больше участников. Им выдавали лицевые защитные маски розового цвета с надписью «Молчание = Смерть». На некоторых из собравшихся были накинуты флаги радужного цвета, а некоторые принесли с собой плакаты с надписью «Мы - повсюду».

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Примерно в 12 час. 40 мин. перед Собором формируется колонна участников. Со стороны Лайсвес-аллеи стоят десятки любопытных, некоторые из них настроены враждебно.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Витаутас Шустаускас говорит в мегафон. Он требует, чтобы участники марша LGBTQ+ выбрали другое место, и призывает жителей Каунаса «объединиться для защиты чести города».

Еще до начала марша журналисты LRT.lt зафиксировали, как нескольких человек выводят сотрудники полиции.

Одного мужчину, который снимал происходящее на телефон, сотрудники без униформы вывели и обыскали.

Пресс-секретарь полиции пока не предоставила информации о задержанных лицах.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Во время шествия некоторые из его противников скандировали «Позор, позор!».

Как передавал с места события журналист LRT.lt Вальдемарас Шукшта, на улице Дауканто собралась толпа довольно агрессивно настроенных людей, одетых в кожаные куртки и маски. Они скандировали: «Идите домой!».

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Примерно в 13 час. 20 мин. на подступах к улице Дауканто собралась толпа из нескольких десятков агрессивно настроенных людей, скандирующих оскорбительные лозунги. Также была слышна нецензурная речь.

Эти люди попытались оттеснить сотрудников полиции в сторону, прибыл полицейский автомобиль. Стражам порядка пришлось применить силу в отношении лиц, заблокировавших дорогу. Несколько человек были выведены из толпы.

Kaune pirmą kartą vyksta LGBTQ+ eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Когда участники марша приблизились к зданию Каунасского самоуправления, в их сторону было брошено несколько яиц.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Когда участники шествия на короткое время остановились у фонтана на Лайсвес-аллее, группа лиц начала скандировать «Позор», а затем перешла к столкновениям с сотрудниками полиции. Нарушители были задержаны.

Около 14 час. участники марша подошли к зданию Каунасского городского самоуправления, послышались возгласы: «Ты не наш мэр».

Таким образом участники марша выразили свой протест против городских властей и, в частности, мэра Висвалдаса Матийошайтиса, который в последние дни в публичном пространстве выступал против проведения акции LGBTQ+.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис / BNS

Около 14 час. 30 мин. участники марша развернулись и стали возвращаться назад по Лайсвес-аллее в сторону Собора.

Некоторые горожане наблюдали за процессией через окна своих домов, приветствовали ее участников аплодисментами.

На обратном пути следования беспорядков удалось избежать: полицейские создали коридор, чтобы участники могли идти беспрепятственно.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В конце акции ее участники скандировалит «спасибо» сотрудникам полиции.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте после марша сообщила журналистам, что ей в спину бросили яйцо.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Комментируя ход мероприятия, она сказала, что люди нуждаются в переменах, особенно когда дело касается вопросов партнерства.

По сообщению стражей порядка, всего в полицейские отделения доставлено 18 человек. Данных о пострадавших нет.