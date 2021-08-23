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2021.08.23 11:07

Ландсбергис: НАТО не должно допустить еще одного миграционного кризиса

BNS, LRT.lt2021.08.23 11:07
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Страны НАТО должны стремиться к тому, чтобы ситуация в Афганистане не вылилась в еще один миграционный кризис, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На прошедшем в пятницу видеосовещании министров иностранных дел стран НАТО, посвященном ситуации в Афганистане, Г. Ландсбергис подчеркнул, что после завершения 20-летней миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане очень важно сохранить единство и солидарность альянса.

"Трансатлантические связи - это фундамент нашей силы. Мы должны тщательно оценить как выученные уроки, так и достижения, мы обязаны вместе обеспечить, чтобы теперешняя ситуация не переросла в еще один миграционный кризис", - отметил Г. Ландсбергис.

В ходе видеовстречи союзники подтвердили обязательства по эвакуации граждан стран НАТО и Афганистана, которым угрожает опасность.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что на за прошедшую неделю на американских самолетах из Афганистана было вывезено почти 28 тыс. человек - американцев, афганцев и граждан других стран.

Во время эвакуации, которая началась после взятия Кабула талибами, уже погибли по меньшей мере 20 человек. Некоторые из них были убиты из огнестрельного оружия, некоторые стали жертвами давки и крайне высокой температуры воздуха. Вместе с тем, в воскресенье эвакуация проходила немного более организованно, сообщает BBC Russian.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Gabrielius Landsbergis
# Литва
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