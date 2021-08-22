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2021.08.22 10:30

Университеты ломают голову, как проверять паспорта возможностей студентов

BNS, Радио LRT2021.08.22 10:30
Лекция в вузе
Лекция в вузе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Представители университетов говорят, что у них возникают вопросы о том, как проверить паспорта возможностей у студентов.

Президент Конференции ректоров университетов Литвы Эугениюс Валатка утверждает, что высшие учебные заведения не рассматривают вопрос о найме дополнительного персонала для проверки студентов, приходящих на лекции, так как это - дополнительные расходы.

Лекция в вузе
Лекция в вузе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Правительство решило, что с 1 сентября лекции в вузах контактным способом смогут проходить только с теми, у кого есть паспорт возможностей, всем остальным студентам придется обучаться дистанционно.

Эугениюс Валатка подчеркивает, что все высшие учебные заведения страны должны применять единый механизм контроля, чтобы несоответствий было как можно меньше.

В данный момент вузы не знают, какая доля студентов, которые вернутся на лекции, привита.

Лекция в вузе
Лекция в вузе / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам президента Конференции ректоров, на следующей неделе эти вопросы планируется обсудить с коллегами-ректорами, министерством образования, науки и спорта и министерством здравоохранения.

Лекция в вузе
Лекция в вузе
Лекция в вузе
Лекция в вузе
Лекция в вузе
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Лекция в вузе
Лекция в вузе
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Лекция в вузе
Лекция в вузе
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Лекция в вузе
Лекция в вузе
Лекция в вузе
# Литва
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