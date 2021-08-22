Университеты ломают голову, как проверять паспорта возможностей студентов

Представители университетов говорят, что у них возникают вопросы о том, как проверить паспорта возможностей у студентов.

Президент Конференции ректоров университетов Литвы Эугениюс Валатка утверждает, что высшие учебные заведения не рассматривают вопрос о найме дополнительного персонала для проверки студентов, приходящих на лекции, так как это - дополнительные расходы.

Лекция в вузе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Правительство решило, что с 1 сентября лекции в вузах контактным способом смогут проходить только с теми, у кого есть паспорт возможностей, всем остальным студентам придется обучаться дистанционно.

Эугениюс Валатка подчеркивает, что все высшие учебные заведения страны должны применять единый механизм контроля, чтобы несоответствий было как можно меньше.

В данный момент вузы не знают, какая доля студентов, которые вернутся на лекции, привита.

Лекция в вузе / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам президента Конференции ректоров, на следующей неделе эти вопросы планируется обсудить с коллегами-ректорами, министерством образования, науки и спорта и министерством здравоохранения.