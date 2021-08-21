Новости

2021.08.21 16:23

Премьеры стран Балтии и Польши беседовали о согласованных действиях в борьбе с миграцией

LRT.lt2021.08.21 16:23
Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий
Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий / D. Umbraso/LRT nuotr.

В субботу премьер-министр Ингрида Шимоните провела дистанционные переговоры с премьер-министрами Польши, Эстонии и Латвии Матеушем Моравецким, Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем. Обсуждалась ситуация на границе Европейского Союза с Беларусью, а также говорилось о дальнейших согласованных действиях в ответ на гибридную атаку белорусского режима.

Премьер-министры решительно осудили гибридную войну, развязанную белорусским режимом против ЕС, а также попытки использовать нелегальную миграцию как средство политического давления.

На встрече обсуждались скоординированные усилия стран по защите целостности внешних границ ЕС и подчеркивалась необходимость усиления защиты внешних границ ЕС.

Премьер-министры отметили, что сложная ситуация в Афганистане также создает новые миграционные вызовы, к которым необходимо как можно лучше подготовиться.

Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий
Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Крымский мост
1 ч. назад

Россия и Украина обменялись новыми санкционными мерами

В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением Алексея Навального
2 ч. назад

Немцы увлеклись книгой судебных речей Навального

Осмотр места преступления в Ленинградской области
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

По подозрению в ритуальных убийствах в России задержаны две семейные пары

Михаил Горбачев
3 ч. назад

Die Welt: Михаил Горбачев - трагический герой

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Если талибы узнают, убьют на месте". Каково сейчас быть геем в Афганистане

"Прививочный автобус"
6 ч. назад

В Литве подтверждено 580 случаев коронавируса, скончалось 8 человек

Литовско-белорусская граница
7 ч. назад

Пограничники не впустили более десяти лиц, пытавшихся нелегально попасть из Беларуси

Владимир Зеленский
7 ч. назад

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины

Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова
7 ч. назад

"Дождь" и "Важные истории" внесены в России в список СМИ-"иноагентов"

Алексей Навальный
7 ч. назад

США ввели второй пакет санкций по делу об отравлении Навального

Вильнюсский аэропорт
2021.08.21 08:17

Не имеющим иммунитета придется изолироваться по возвращении из Норвегии, Германии

"Прививочный автобус"
2021.08.21 10:20

В Литве подтверждено 580 случаев коронавируса, скончалось 8 человек

Арвидас Анушаускас
2021.08.21 08:39

Министр: Литва доставила из Афганистана самолетом семью из шести человек

Президентский дворец
2021.08.21 08:27

Президентский офис: Подразделение НАТО по аналитике в Литве не учреждается

Литовско-белорусская граница
2021.08.21 09:47

Пограничники не впустили более десяти лиц, пытавшихся нелегально попасть из Беларуси

Владимир Зеленский
2021.08.21 09:14

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины

Михаил Ходорковский
2021.08.21 08:52

М. Ходорковский призывает не называть выборы в Госдуму выборами

Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова
2021.08.21 09:08

"Дождь" и "Важные истории" внесены в России в список СМИ-"иноагентов"

Алексей Навальный
2021.08.21 09:01

США ввели второй пакет санкций по делу об отравлении Навального

Алексей Навальный
2021.08.20 17:09

Федор Крашенинников. Год Навального - год, изменивший Россию