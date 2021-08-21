Премьеры стран Балтии и Польши беседовали о согласованных действиях в борьбе с миграцией

В субботу премьер-министр Ингрида Шимоните провела дистанционные переговоры с премьер-министрами Польши, Эстонии и Латвии Матеушем Моравецким, Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем. Обсуждалась ситуация на границе Европейского Союза с Беларусью, а также говорилось о дальнейших согласованных действиях в ответ на гибридную атаку белорусского режима.

Премьер-министры решительно осудили гибридную войну, развязанную белорусским режимом против ЕС, а также попытки использовать нелегальную миграцию как средство политического давления.

На встрече обсуждались скоординированные усилия стран по защите целостности внешних границ ЕС и подчеркивалась необходимость усиления защиты внешних границ ЕС.

Премьер-министры отметили, что сложная ситуация в Афганистане также создает новые миграционные вызовы, к которым необходимо как можно лучше подготовиться.