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2021.08.17 15:01

Смертельная доза: в Каунасе от отравления суррогатным алкоголем умерли 16 человек

Вальдемарас Шукшта, LRT.lt2021.08.17 15:01
Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным прокуратуры, в Каунасе от отравления суррогатным алкоголем скончались 16 человек, еще двое находятся в реанимации. Все они проживали в районе Алексотас.

В ходе обыска полиция обнаружила и изъяла пластиковые 5-литровые емкости с жидкостью неизвестного происхождения, которые исследуют специалисты. Полиция и прокуратура немедленно начали досудебное расследование в связи с возможным причинением смерти по неосторожности.

Погибшие – в возрасте от 30 до 60 лет

Прокурор Каунасской областной прокуратуры Ауксе Липкявичене на пресс-конференции во вторник подтвердила, что 16 человек уже умерли от отравления суррогатным алкоголем. Среди погибших - как мужчины, так и женщины в возрасте от 30 до 60 лет.

По словам прокурора, задержана подозреваемая: 63-летняя жительница Каунаса, ранее судимая за торговлю самогоном. Обвинения выдвинуты еще одному человеку.

Задержанная женщина, по словам прокурора, не чувствует себя виноватой в гибели людей, а другой подозреваемый своей вины не признает.

«В настоящее время проводится 17 досудебных расследований: 16 - по установлению причин смерти и одно – по причинению смерти по неосторожности», - сказала А. Липкявичене, добавив, что еще двое отравленных находятся в реанимации.

Тревогу забили каунасские врачи

Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото / D. Umbraso/LRT nuotr.

Досудебное расследование было начато после того, как каунасские врачи обратили внимание на то, что люди из одного района начали отравляться интоксикантами, испытывая более или менее похожие симптомы. Почти все отравленные были найдены мертвыми на месте или же их жизни угасли в больнице. Все смерти связаны с торговлей нелегальным алкоголем в Алексотасе.

«Для нас важнее не количество, а то, что это за жидкость, что это за суррогат, какое вещество», - сказала А. Липкявичене.

Правоохранительные органы обнаружили несколько видов деятельности по распространению нелегального алкоголя или его заменителя. По словам заместителя начальника Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюса Плявги, было проведено много обысков, вывезено большое количество алкоголя и суррогатов. Он не смог назвать конкретные цифры, но добавил, что в будущем задержаний будет больше.

«Нам удалось разговорить несколько людей, потому что цель - определить маршруты доставки и предотвратить все это. Результаты есть, но последствия разные. Мы удалили из этих точек ту или иную форму алкоголя. Добавлю, что контрабандные сигареты также продавались в этих точках, мы об этих точках знали», - прокомментировал Д. Плявга.

Токсиколог: 30 миллилитров метанола - смертельная доза

На пресс-конференции токсиколог Йонас Шуркус более подробно прокомментировал отравление метанолом - веществом, которое могли употребить жители Каунаса. По его словам, метанол по свойствам, вкусу и запаху мало чем отличается от обычного спирта.

«30 мл — это смертельная доза, это нормальный «мужской» глоток. От 10 мл и менее человек может ослепнуть», - сказал Я. Шуркус.

Кроме того, по словам токсиколога, те жители Каунаса, которые отравились первыми, могли выпить чистый метанол, потому что их спасти было практически невозможно. Те, кто отравились позже, могли потреблять, возможно, более низкие концентрации метанола, смешанные с алкоголем, поэтому их все еще можно спасти.

Основные симптомы отравления - боли в животе, головные боли, рвота, тошнота.

Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Ассоцитвное фото
Ассоцитвное фото
# Литва
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