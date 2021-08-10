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2021.08.10 17:35

Глава Еврейской общины Литвы о звезде Давида на акции протеста: это невежество и оскорбление

Domantė Platūkytė, LRT.lt2021.08.10 17:35
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Сегодня у Сейма тысячи жителей Литвы протестовали против ограничений из-за COVID-19, которые в ближайшее время собирается ввести литовское правительство. Некоторые протестующие, сравнивая карантинные ограничения с геноцидом, использовали на митинге шестиконечные звезды (звезды Давида), а также одежду заключенных.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски отметила в интервью LRT.lt, что использование Звезды Давида или другого символа само по себе не является антисемитизмом, но важно, когда и при каких обстоятельствах используются такие знаки.

«Мне приходилось видеть преступников, сидящих в зале суда с желтой звездой - это не оправдание, что если вы еврей, вы можете совершать преступления, и вас нельзя судить за это. Все зависит от того, когда и при каких обстоятельствах используется знак.

Митинг у Сейма
Митинг у Сейма / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Однако люди, обращающиеся к такому знаку, должны понимать, что он означает в целом и что он значит для евреев. Иногда люди не вникают в его смысл», - говорит Ф. Куклянски.

Идею использовать звезду Давида в знак протеста против карантинных ограничений она назвала «ужасной». Ф. Куклянски обращает внимание на то, что митингующие нарушения прав человека евреев во время Холокоста сравнили с карантинными ограничениями.

«Это абсолютно несравнимые вещи, эти люди - невежды», - констатирует председатель Еврейской общины.

По словам Ф. Куклянски, «сравнивать Холокост с вакцинацией, которая является не только защитой вакцинируемого, но и защитой для окружающих, — это невежество и оскорбление».

Митинг у Сейма
Митинг у Сейма / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Для меня как еврейки — это оскорбление, потому что вакцинация не лишает меня каких-либо основных прав - даже если существуют какие-либо ограничения, которые грозят непривитым людям», - отметила Ф. Куклянски.

Использование символов Холокоста на митинге осудил и первый секретарь посольства Израиля в Литве.

Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
1 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
2 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
3 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
4 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
5 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
Митинг у Сейма
# Литва
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