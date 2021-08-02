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2021.08.02 16:43

Литва: мигрантам за возвращение на родину предложат деньги

BNS, LRT.lt2021.08.02 16:43
Мигранты в Друскининкай
Мигранты в Друскининкай / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию, сообщила глава Департамента миграции. Однако точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не определены.

По словам директора департамента Эвелины Гудзинскайте, такие возможности предоставляют поправки к принятому недавно Закону о правовом статусе иностранцев.

Она констатировала, что в новом порядке, скорее всего, будет предусмотрено, что пограничники и работники Департамента миграции смогут предложить мигрантам только деньги на карманные расходы и авиабилет.

"Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и Департаменту миграции предлагать карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит", - сказала в понедельник Э. Гудзинскайте.

В данный момент деньги на авиабилет, карманные расходы и на реинтеграцию предлагает действующее в Литве подразделение Международная организация по миграции.

Глава Департамента миграции говорит, что новый порядок должен быть утвержден на следующей неделе распоряжением министра внутренних дел. Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не опеределены. Также не ясно, будут ли они выплачиваться из европейских или национальных средств.

ДМ трудоустроит 56 работников

Эвелина Гудзинскайте
Эвелина Гудзинскайте / BNS nuotr.

Э. Гудзинскайте проинформировала, что ведомство до середины августа трудоустроит 56 работников, которые будут рассматривать ходатайства мигрантов о предоставлении убежища.

В этом году в Литву прибыло более 3,8 тыс. мигрантов, которые незаконно пересекли государственную границу из Беларуси. Большинство из них - это граждане Ирака.

На сегодняшний день ДМ отклонил 187 ходатайств о предоставлении убежища и ни одному мигранту не предоставил статус беженца. Еще 815 обращений ждут рассмотрения.

По словам Э. Гудзинскайте, не все попавшие в Литву мигранты подают прошения о предоставлении убежища, некоторые из них уже покинули Литву.

Поправки к Закону о правовом статусе иностранцев в Литве вступили в силу почти две недели назад.

Политики и специалисты надеются, что установленные в поправках дополнительные ограничения для мигрантов и упрощение работы ведомства позволят рассматривать ходатайства мигрантов о предоставлении убежища в течение десяти дней.

По словам Э. Гудзинскайте, пока сделать это не удается, однако приблизиться к таким темпам удастся после пополнения штата сотрудников департамента.

Мигранты в Друскининкай
Эвелина Гудзинскайте
Мигранты в Друскининкай
Мигранты в Друскининкай
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Эвелина Гудзинскайте
Эвелина Гудзинскайте
2 / 2BNS nuotr.
Мигранты в Друскининкай
Эвелина Гудзинскайте
# Литва
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