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2021.07.26 22:02

Людей с дороги у Руднинкского полигона вытесняли силой, беспорядки пресекала полиция

Аугустас Станкявичюс, Milena Andrukaitytė, Саулюс Якучёнис, BNS, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2021.07.26 22:02
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas / LRT stop kadras

После обнародования решения о том, что на полигоне Руднинкай (Шальчининкский районе) будут расселены мигранты, в понедельник вечером на подступах к этой территории несколько десятков человек устроили акцию протеста.

По последним данным, десятки сотрудников полиции силой оттеснили протестующих с проезжей части, произошли потасовки.

Одного из протестующих после столкновения с полицией отнесли и положили на траве у дороги. Некоторые собравшиеся скандировали «Позор».

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas / LRT stop kadras

Вскоре после этого люди несколькими живыми цепями встали у ворот полигона, куда собирался въехать грузовик с оборудованием, необходимым для строительства палаточного городка для мигрантов.

Однако через несколько минут полиция разогнала и эти живые цепи, и грузовик въехал на территорию полигона.

Дорога была немедленно огорожена лентой с надписью «STOP». Дорогу охраняет полиция, а протестующих призывают отогнать автомобили с обочины, предупреждают о штрафах, грозящих за парковку на траве.

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas / LRT stop kadras

По словам журналиста Телевидения LRT Гедрюса Виткаускаса, на место события планировало приехать и большее количество людей. Это не только местные жители, но и, как утверждается, сторонники «Движения за семью».

Ранее сообщалось, что люди припарковали машины по обе стороны узкой дороги, затруднив таким образом движение технике, доставляющей на полигон оборудование, необходимое для строительства лагеря для мигрантов, а сами сели на подступах к полигону.

Протестующие заявили агенству BNS, что рядом с мигрантами чувствуют себя небезопасно и не понимают, почему Литва должна принимать новоприбывших.

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus, blokuojamas patekimas į teritoriją
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus, blokuojamas patekimas į teritoriją / Stop kadras

«Наше государство почему-то им (мигрантам) хочет предоставить убежище, хотя они нарушили нашу Конституцию и пришли в Литву нелегально», - сказал агентству BNS 28-летний протестующий Дарюс.

«Их следует привлечь к уголовной ответственности, и я не знаю, почему наши господа принимают их с такими распростертыми объятиями», - добавил он.

Как проинформировал глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс, ранее участники акции блокировали мост через реку Меркис. Он сравнил нынешнюю акцию протеста с недавними событиями в Девянишкес (Шальчининкский район).

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas / LRT stop kadras

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будут размещены на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.

«Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, подконтрольной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить безопасность», - сказала она журналистам.

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus, blokuojamas patekimas į teritoriją
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
1 / 5LRT stop kadras
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
2 / 5LRT stop kadras
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
3 / 5LRT stop kadras
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus, blokuojamas patekimas į teritoriją
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus, blokuojamas patekimas į teritoriją
4 / 5Stop kadras
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
5 / 5LRT stop kadras
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus, blokuojamas patekimas į teritoriją
Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
# Литва
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