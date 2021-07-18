"Живое мясо" гибридной войны. Расследование о потоке мигрантов в Литву

Журналисты Литовской национальной телерадиокомпании (LRT) опубликовали результаты расследования резкого увеличения потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. Число нелегалов выросло в десятки раз после введения европейских санкций против режима Александра Лукашенко, который прямым текстом грозил Европе ослабить контроль за миграцией еще 26 мая.

После того как число незаконно пересекающих границу мигрантов – прежде всего иракских курдов – достигло сотни с лишним человек в день, литовские власти объявили в стране режим чрезвычайной ситуации, а также заявили о намерении соорудить на литовско-белорусской границе новый барьер из колючей проволоки. О срочном вмешательстве в ситуацию объявило Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ. 14 июля литовский парламент утвердил новые правила, которые ускоряют процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении беженцам убежища, а также ограничивают их право на свободное перемещение, делая Литву менее привлекательной в качестве перевалочного пункта для мигрантов. Несмотря на то что почти все они стремятся попасть в Западную Европу, например в Германию (и многим это удается), литовские центры для мигрантов – по сути, палаточные лагеря – переполнены.

Мигранты в Литве / фото AP

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните называет происходящее "гибридной агрессией" Александра Лукашенко. В борьбе с этой агрессией власти страны ужесточают собственные законы, надеются на помощь ЕС и НАТО, а также выступают за новые санкции против режима в Минске.

Вместе с этим некоторые литовские правозащитные организации высказываются против ужесточения правил для нелегально пересекших границу просителей убежища – среди них много семей с детьми. В то же время все громче заявляют о себе литовские "сторонники традиционных ценностей", которых связывают с Кремлем. Они протестовали против карантинных мер, против ЛГБТ, а теперь возлагают вину за кризис с мигрантами на литовское правительство и считают, что он напрасно был спровоцирован чрезмерными санкциями ЕС в отношении белорусских властей.

В последние дни, говорит руководитель бюро расследований LRT Индре Макарайтите, поток нелегалов, пересекающих литовскую границу со стороны Беларуси, пошел на спад. Макарайтите полагает, что одной из причин может быть "сарафанное радио", с помощью которого жители Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, откуда беженцы пытаются попасть в ЕС, узнают о далеко не райских условиях содержания мигрантов в Литве.

В интервью Радио Свобода Индре Макарайте рассказывает о том, что нового ей и её коллегам из российского издания "Медиазона" и расследовательского проекта "Сканер" удалось узнать о том, как организована переброска нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки в Литву, сколько денег нужно заплатить за такой маршрут и существуют ли доказательства причастности к этой схеме белорусских властей.

Индре Макарайтите / фото Э. Блажевича/LRT

– Когда начал расти поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву?

– Если посмотреть статистику, в апреле и в первой половине мая границу переходило несколько десятков человек. Это число резко выросло после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, и рост наблюдался начиная со второй половины мая, весь июнь и июль. Но и до посадки самолета их уже было больше, чем в 2020 и 2019 годах.

– Была ли проблема нелегальных мигрантов актуальна для Литвы раньше?

– Нет. Раньше нелегальных переходов границы фиксировалось около 100 в год. Многие из этих людей получили статус беженца.

Мигранты в Литве / фото AP

Литва – это не их цель. Их цель – Германия, страны Скандинавии. И. Макарайтите

– Почему увеличение числа нелегалов представляет проблему для Литвы?

– Во-первых, мы никогда раньше не сталкивались с таким потоком. Во-вторых, все они просят политического убежища. Это значит, что начинаются долгие процедуры, и пока эти процедуры не заканчиваются позитивным или негативным ответом, таким людям надо дать жилье, как-то помочь, дать деньги, интегрировать их. Даже в случае отрицательного ответа они могут подать апелляцию, ждать еще и еще. Мы подсчитали, и эксперты это подтвердили, что в общей сложности все процедуры могут продолжаться около года. У Литвы просто нет инфраструктуры, чтобы поселить всех этих людей. Сейчас их почти 2000. Они должны как-то жить, им нужно обеспечить место для жизни, там есть семьи с детьми. Еще одна проблема заключается в том, что Литва – это не их цель. Их цель – Германия, страны Скандинавии. Но по закону первая страна ЕС на их пути обязана сделать так, чтобы они не проходили внутрь союза. Если их поймают в другой стране ЕС, по международным договорам они будут возвращены в Литву, в Литве для них это должно закончиться либо предоставлением убежища, либо депортацией.

– Может ли Литва депортировать этих людей обратно в Беларусь?

– Это невозможно, потому что Лукашенко сказал, что денонсирует договор о реадмиссии с ЕС. Депортация возможна только в страны, откуда они приехали. Иракцев – в Ирак, турков – в Турцию и так далее. С этим есть много проблем, потому что прямых рейсов из Вильнюса в Багдад или Тегеран нет. Есть рейсы в Стамбул, но процедура депортации через третьи страны очень длинная и трудная. Когда мы ездили Побраде (литовский город, где разбит палаточный лагерь для нелегальных мигрантов. – Прим. РС), мы встретили таджиков, которые по этой причине и из-за пандемии живут в Литве уже 1,5 года. Другой пример: там живет 400 граждан Западной Африки: Камерун, Гвинея, Конго. Как их депортировать – совершенно непонятно, у Литвы просто нет такой возможности. Сейчас литовские власти ведут об этом консультации с Грецией и Италией, которые давно сталкиваются с большим потоком мигрантов.

Литовско-белорусская граница / фото Э. Гяниса/LRT

– Вам удалось проследить путь мигрантов вплоть до стран, откуда они бегут. Какие интересные детали схемы их переправки вы обнаружили?

– Наш человек в Ираке говорил с проводниками и контрабандистами, он даже делал это в онлайне так, чтобы мы могли за этими разговорами наблюдать в "прямом эфире". В Ираке желающие уехать просто покупают туристическую поездку и получают туристическую визу в Беларусь. У иракцев это на самом деле очень популярный маршрут, потому что мало какие страны вообще пускают их к себе c туристическими целями. Среди иракцев есть обеспеченные люди, которые пользуются этой возможностью, чтобы просто приехать в Беларусь отдохнуть. Интересно, что облегчение визового режима Беларуси с Ираком, благодаря которому визы на срок до 15 дней выдаются почти автоматически, произошло всего 3–4 месяца назад.

В пакет стоимостью 15000 долларов входит путь из Курдистана до Германии. И. Макарайтите

Те, кто хочет эмигрировать из Ирака, просто покупают путевку в Минск. Они селятся в нормальных трехзвездочных и даже пятизвездочных гостиницах – "Спутник", "Юбилейная". Они рассказывают, что проживают там 3–4 дня, после чего к ним приезжает уже белорусский проводник, который везет их к границе и отпускает, показывая: "Европа – там". Эти проводники говорят мигрантам, что с другой стороны их будет ждать машина с литовским или даже курдским водителем, которая отвезет их сразу в Германию. В пакет стоимостью 15000 долларов входит именно путь из Курдистана до Германии.

Мигранты в Литве / фото AP

Литовские власти говорят (мы не смогли это проверить), что проводники инструктируют мигрантов, что в случае поимки надо говорить о желании получить политическое убежище, а иногда и отнимают у них документы – чтобы не было следов их пребывания в Беларуси и их сложнее было туда депортировать. Когда мигрантов селят в центры для беженцев, они проходят 14-дневный карантин, а затем могут выйти на улицу и фактически становятся свободными людьми. Через 14 дней за ними приезжает машина и они уезжают из Литвы. По статистики из Побраде, где находится центр первичной регистрации беженцев и палаточный лагерь, таким образом уже уехали в неизвестном направлении 70 мигрантов. Из центра в другом литовском городе, Рукле, где мигранты ждут решения вопроса о предоставлении им убежища, уехали уже 90 человек из 309. Большинство – граждане Турции и Ирака курдской национальности. Возможно, из-за недавнего усиления полицейского контроля у этих проводников уже не так много шансов забрать своих "подопечных" и увезти их из Литвы.

– Удалось ли вам найти подтверждение того, что Беларусь на государственном уровне вовлечена в схему по переправке мигрантов в Литву?

Белорусский режим получил от этой схемы как минимум 2 миллиона евро. И. Макарайтите

– На этот вопрос ответить и трудно, и легко. С одной стороны, мы понимаем, что в Беларуси ничего подобного не может происходить без осведомленности властей. Если мигранты встречают белорусских пограничников, те просто говорят им – "не мешайтесь под ногами". Литовские власти говорят, что белорусские пограничники помогают им, но я не могу говорить об этом со 100-процентной уверенностью. От самих мигрантов мы знаем только, что они не мешают. Но мы обнаружили другое интересное обстоятельство: белорусская государственная туристическая компания, являющаяся оператором этих туристических поездок из Ирака в Беларусь, имеет договор с Ираком – о том, что каждый покупатель путевки обязан оставить в Ираке залог в размере 3–4 тысяч долларов на случай невозвращения из Беларуси. Если человек не возвращается, то этот залог перечисляется в виде штрафа белорусскому государству через белорусское консульство в Багдаде. Мы подсчитали, что раз в Литве уже почти 900 нелегальных мигрантов из Ирака, то белорусский режим получил от этой схемы как минимум 2 миллиона евро.

– Какова ситуация с охраной литовско-белорусской границы? Какая ее часть имеет хоть какие-то ограждения с литовской стороны?

– Проблема в том, что даже там, где есть ограждения, они не представляют из себя проблемы для мигрантов – они просто перелезают забор. Граница имеет протяженность более 600 километров, это дикие леса, сейчас там строится ограждение из концертин – катушек колючей проволоки, затем будет построен нормальный забор. Это будет стоить 40 миллионов евро и займет не менее полугода.

– Литва на днях изменила законодательство, связанное с нелегальными мигрантами, упростив процесс их депортации и усложнив для них пребывание в Литве. Могут ли эти меры улучшить ситуацию?

– Это очень дискуссионный вопрос в Литве. Мы понимаем, что не каждый из приехавших – политический беженец, многие из них являются экономическими мигрантами. Это "живое мясо" гибридной войны. Но правозащитники акцентируют внимание на том, что среди этих людей действительно есть люди, которые бегут от своих режимов. Это очень сложный вопрос. В любом случае всевозможные процедуры надо ускорять, если эти люди будут жить тут по полтора года за заборами, могут быть и суициды, и депрессии, и вспышки насилия внутри этих лагерей.

– Кого в Литве винят в сложившейся ситуации? Александра Лукашенко, собственные власти, власти тех стран, откуда бегут эти люди?

– Если по внутриполитическим вопросам наше правительство, президент и парламент часто могут быть несогласны друг с другом, то по вопросу отношений с Беларусью давно есть консенсус. Никто из представителей властей не говорит о том, что с Лукашенко надо было вести переговоры и закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Мы инициировали санкции ЕС против Минска, у нас живет Тихановская, многие белорусские журналисты. Вместе с этим у нас сейчас усиливаются радикальные силы, которые начинали протестовать, как маленькая группа в 2018 году, против ювенальной политики, потом они мобилизовали много сторонников во время первого и второго карантина, протестуя против них. Сейчас эти люди агитируют против мигрантов и выступают против литовской политики по отношению к Лукашенко. В середине мая в Литве прошел большой "Марш в защиту традиционной семьи", один из организаторов которого, Мариус Габрилявичюс, писал после посадки самолета с Протасевичем: "Наконец-то Лукашенко поймал фашиста Протасевича, который организовал цветную революцию в Беларуси". Он считает, что единственными нормальными странами в мире остались Россия и Китай и что с ними надо объединяться в борьбе против "левых" и "выкормышей Сороса". Среди организаторов этих акций есть и другие люди, которые публикуют на своих сайтах всякие конспирологические теории. Проблема в том, что их становится все больше, и если раньше в их протестах участвовали сотни людей, то последние их акции собирали до 10 тысяч человек. Это уже становится фактором внутренней политики, и это совсем не смешно.

"Большой марш в защиту семей" в Литве, 15 июня 2021 года:

"Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021" Dalyvavo 520 000 žmonių iš visos Lietuvos. Palaikymas iš užsienio lietuvių. Taikus renginys, kuris parodė vyriausybei, kad rinkėjai nesutinka su rengimais įstatymais. pic.twitter.com/X7QxcuHx2I — wellness-club@hotmai (@fitoMLMalivemax) May 18, 2021

Я думаю, однако, что ни на какие дискуссии с Лукашенко у нас никто не пойдет. Является ли ситуация безвыходной? Буквально позавчера мы говорили с одним иракским туроператором, который рассказал, что покупатели туров в Беларусь из иракского курдистана все чаще сталкиваются с проблемами при получении виз, хотя остальным иракцам их по-прежнему дают спокойно. Это может быть правдой, поскольку на уходящей неделе цифры пересекающих границу мигрантов снизились с сотен до десятков – 40, 57, в ночь на четверг границу незаконно пересекли лишь 37 человек. Проверить, из-за чего это происходит, сложно. Возможно, это решение Лукашенко. Возможно, курды передают своим соотечественникам в Ираке, что они тут сидят за забором, что им очень плохо. Условия в лагерях действительно не очень хорошие. Не знаю, что будет зимой, но сейчас очень жарко, +34, и хотя в палатках вроде бы есть кондиционеры, условия содержания там недалеки от тюремных, – говорит руководитель бюро расследований LRT Индре Макарайтите.

В начале июля власти Литвы также обратились за помощью к Турции, поскольку многие нелегальные мигранты прибывают в Беларусь с пересадкой в этой стране. Основной же поток нелегалов по-прежнему идет напрямую из Ирака: помимо "Иракских авиалиний", которые уже 4 года летают по маршруту Багдад – Минск, с 10 мая в белорусскую столицу из афганской стала летать авиакомпания Fly Baghdad.

Рекламный ролик Fly Baghdad, посвященный инаугурационному рейсу в Минск:

Беларусь – не первая страна, которая сталкивается с обвинениями со стороны ЕС в намеренном использовании мигрантов для политического давления на страны Европы. Ранее власти Евросоюза выдвигали аналогичные претензии в адрес России. По их мнению, Кремль намеренно спровоцировал миграционные потоки в Европу из Сирии и других зон военного конфликта с участием Москвы. Пока же министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (внук первого руководителя страны после обретения ею независимости в 1990 году, Витаутаса Ландсбергиса) заявляет, что Литва и Ирак договорились о "более тесном сотрудничестве" в разрешении миграционного кризиса и в ближайшее время в Багдад с этой целью направится литовская делегация, а затем состоится ответный визит.

Радио Свобода