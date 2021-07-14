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2021.07.14 12:05

Президент Литвы подтвердил, что не подписал бы закон о партнерских отношениях

BNS2021.07.14 12:05
Акция в поддержку закона о партнерских отношениях
Акция в поддержку закона о партнерских отношениях / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что не подписал бы закон о партнерских отношениях в том виде, в котором он был представлен в Cейме, по причине одинакового определения брака и партнерских отношений.

"Я бы не подписал потому, что в нем были почти унифицированы определения брака и партнерства, иными словами, это определение, которое было представлено там, по сути, почти приравнивалось к браку", – заявил президент на годовой пресс-конференции.

Весной Cейм с перевесом в два голоса отклонил проект закона, которым вводилось понятие партнерства, нейтральное в отношении пола. Инициаторы обещают усовершенствовать закон и вынести его на рассмотрение парламента осенью.

На пресс-конференции Г. Науседа отметил необходимость создания возможности узаконить однополые отношения, но сейчас он отмечает два противоположных направления, которые следует сблизить, поскольку это "единственный путь к решению" в обществе разделенном диаметрально противоположными позициями.

"Мы пытаемся общаться с людьми, услышать их мнения и попытаться навести мостки между различными общественными группами, поскольку это единственный путь к решению. Мы не раз заявляли, что юридически отрегулируем совместное проживание лиц одного пола и сделаем это достойно, как независимое государство, с учетом собственной ситуации", – добавил президент.

В Литве сейчас не узаконено ни партнерство между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Прежние попытки либералов узаконить гражданские партнерские отношения в сейме не достигали даже стадии первого чтения.

Акция в поддержку закона о партнерских отношениях
Акция в поддержку закона о партнерских отношениях
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Акция в поддержку закона о партнерских отношениях
# Литва
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