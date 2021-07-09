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2021.07.09 16:10

"Наша Нива": главреда Егора Мартиновича избили при задержании

Белорусский партизан2021.07.09 16:10
Егора Мартинович
Егора Мартинович / Фото с сайта "Белорусский партизан"

Главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича избили при задержании, в результате чего он получил травму головы, сообщает Наша нива в своем телеграме.

После обысков в офисе и дома Егора увезли в Следственный комитет на допрос, где ему вызвали скорую помощь. Как сообщает пресс-служба СК, Мартиновичу была оказана медицинская помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие.

На странное поведение Егора обратила внимание и его жена Адарья Гуштын, когда его привезли домой для обыска квартиры.

Минувшую ночь Егор провел в изоляторе на Окрестина. Говорит, что чувствует себя лучше. Сегодня утром его впервые покормили, хотя задержали вчера, около 10 часов утра. Ему и другим узникам в камере не выдали матрасы и постель.

Напомним, главный редактор "Нашей Нивы"задержан на 72 часа как подозреваемый по ч. 1 ст. 342 (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).

Также в ИВС на Окрестина в таком же статусе находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович.

Андрей Скурко болен сахарным диабетом, инсулинозависимым, ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.

"Белорусский партизан"

Егора Мартинович
Егора Мартинович
1 / 1Фото с сайта "Белорусский партизан"
Егора Мартинович
# Беларусь# В мире
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