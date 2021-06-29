Психолог Олег Лапин: люди в карантин стали жестче делить мир на своих и чужих

Литовский психолог Олег Лапин констатирует, что выход из карантина не будет простым для большинства людей. "Выход из карантина требует в первую очередь самодисциплины, то есть опять нужно себя заставлять вставать, идти, не опаздывать, он требует контакта с реальностью", - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ.

"Конечно, пандемия изменила жизнь большинства из нас. Мы стали больше спать, меньше двигаться, и все основное время проводим у компьютеров и с телефонами. Если взять, допустим, 2019 год, его начало, то большинство людей рано просыпалось, шло на работу, а студенты и школьники ехали в университеты и школы. А теперь большинство из них больше спит по утрам, то есть все встают как минимум на час позже. Где-то наполовину стало меньше движения. А у экранов мы сидим минимум пять часов – никогда такого не было. Поэтому естественно, что наша психика, наши мышцы и наши дневные ритмы изменились, живое общение сократилось, а интернет-общение как раз заполнило собой это освободившееся время", - отмечает психолог.



По его словам, что касается отношения человека к окружающему миру, то, соответственно, меняется и оно, потому что одно дело, когда он общается с живым человеком, ходит по живой траве – тогда ваше отношение к жизни более реалистичное, более непосредственное.



"Если же вы видите в основном изображение на картинке или, еще лучше, черную картинку, то в основном вы живете в виртуальном мире. И наша психика не против, она как раз любит виртуальность. Она это делает за счет упрощения, то есть вы начинаете упрощать мир, исходя из каких-то там черно-белых этикеток, верить тому, что пишет интернет, не проверять, а, скорее, доверять тому, какие новости.



То есть большинство людей, я думаю, если и не были такими черно-белыми, то в результате карантина они стали делить мир на своих и чужих жестче – это очень хорошо было видно в Литве, когда появились протестующие, выступающие за традиционную семью, и когда просто обвинение, что раньше трактовалось бы как хулиганство, стало чуть ли не государственным патриотизмом, когда, если я хочу кого-нибудь оскорбить, но при этом буду махать государственным гербом, то попробуй мне что скажи; ты что, против государственного герба хочешь пойти? То есть усилились такие вот примитивные способы идентификации самого себя; не только у нас, но и во всем мире", - подмечает Олег Лапин.



Он также констатирует, что в карантин увеличилась безответственность людей, то есть люди в карантине стали менее ответственны за свои поступки.



"Взять хотя бы день школьника. Когда школьник вставал и шел в школу, он отвечал за то, чтобы не опоздать, чтобы сделать уроки, чтобы высидеть урок, по крайней мере. А если он просыпается и, не вылезая из своей кровати, может участвовать в уроке, параллельно смотря фильм – в этом случае мне как раз кажется, что свободы ничего не делать у него стало больше.



Поэтому я думаю, что выход из карантина требует в первую очередь самодисциплины, то есть опять нужно себя заставлять вставать, идти, не опаздывать, он требует контакта с реальностью, то есть нужно реально посмотреть на тех людей, против кого ты протестуешь, допустим, в фейсбуке, увидеть этих людей в лицо, поговорить с ними и убедиться, что все сложнее, что мир не черно-белый. И, наконец, нагрузить свои мышцы, то есть ходить, двигаться в физическом пространстве. Я думаю, это обратимый процесс, то есть мы можем стать более реалистичными, тверже стоять после карантина на земле, но нам нужно для этого время. Время вернуться, как говорили раньше, в трудовые будни", - заключает Олег Лапин.



Напомним, в Литве с 1-го июля заканчивается режим карантина.