Рачинскас: Холокост в Литве - это не только трагедия самих евреев, это наша общая трагедия

23 июня в 12 часов в Гаргждай состоится первое шествие инициативы «Дорогой памяти», посвященной 80-летию начала Холокоста в Литве.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Холокоста в Литве. В отличие от большей части Европы, жертвы Холокоста были убиты недалеко от своего места жительства в Литве.



Практически за несколько месяцев лета и осени 1941 года еврейская община Литвы была полностью уничтожена.



Глава секретариата Комиссии по оценке преступлений двух оккупационных режимов в Литве Роналдас Рачинскас подчеркивает, что "Дорога памяти" - это проект, который комиссия осуществляет уже более 10 лет. Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.



"Обычно эти мероприятия проходили 23 сентября, когда мы чтим память жертв Холокоста в Литве. В этом году мы отмечаем 80-летие начала Холокоста в Литве, это связано с уничтожением общин в разных городах. Это произошло не в один день. Это происходило в течение полугода, с июня по декабрь 1941 года. В этом году мы предлагаем вспоминать даты, когда были уничтожены евреи в Купишкисе, в Расяйняй, Кядайняй, Каунасе и в других местах, и почтить память этих исторических, очень трагических событий", - сказал Р. Рачинскас.

По его словам, в этот день участники этого мероприятия, памятного шествия, соберутся в центре города, где до войны жили евреи, пройдут дорогой памяти к тем местам, где были убиты евреи.



"В руках они будут нести и греть в своих руках камушки, на которых будут написаны имена жертв. Эти имена будут произнесены в памятных церемониях в местах, где были убиты, расстреляны невинные жертвы. Это будет символическое возвращение невинных жертв из их безымянных могил. Они в нашей памяти возвратятся в города, где они жили", - подчеркнул глава секретариата.

"Мы, конечно, не можем изменить ход истории, то, что произошло 80 лет назад. Мы не изменим ту картину, которая на улицах этих городов сейчас, где отсутствует еврейский элемент, если можно так сказать. Но мы будем помнить, что евреи и другие народы, которые жили в Литве, создавали колорит, они строили те города, в которых мы живем сегодня. И мы должны помнить и осознавать, что Холокост в Литве - это не только трагедия самих евреев, это наша общая трагедия", - подчеркнул Р. Рачинскас.



По его словам, в результате этой катастрофы Литва потеряла очень большой интеллектуальный, политический, культурный и экономический потенциал.



"И я думаю, мы должны об этом помнить, сознавать это и воспринимать исторические события с перспективы общечеловеческих ценностей, не разделять людей на «мы» и «они», «мы – литовцы», «они – евреи», «они – русские», мы должны смотреть с позиции, как я уже сказал, общечеловеческих ценностей. Я думаю, это является одним из признаков более зрелого, более развитого общества, в котором мы все хотим жить", - заключил глава секретариата Комиссии по оценке преступлений двух оккупационных режимов в Литве.





