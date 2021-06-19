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2021.06.19 11:00

В поликлинике Каунаса проведена сотая трансплантация печени

ELTA2021.06.19 11:00
Operacija
Operacija / Kauno klinikų nuotr.

Процесс трансплантации не прерывается и во время пандемии COVID-19. В этом году в каунасской поликлинике, в больнице Литовского университета медицинских наук, было проведено 10 операций по пересадке печени, а всего за несколько десятилетий проведено сто таких операций.

Руководитель гастроэнтерологической клиники каунасской поликлиники проф. Юозас Купчинскас подчеркивает, что сотая пересадка печени, проведенная в поликлинике Каунаса, свидетельствует о высокой квалификации, профессионализме и хорошей командной работе врачей: «Печень пересаживается, когда в ней диагностируют необратимые изменения, или при заболевании раком печени, поэтому мы рады, что можем дать пациентам надежду на новую жизнь».

Сотая пересадка печени была проведена пациенту каунасской поликлиники Бронюсу, который долгое время даже не подозревал, что у него коварное заболевание – гепатит С.

«Несколько лет назад я обратился к семейному врачу, чтобы профилактически сделать анализ крови. После его проведения врач велела мне не затягивать и пойти к гастроэнтерологу», - говорит мужчина.

Operacinė
Operacinė / AP nuotr.

После детального обследования состояния здоровья в каунасской поликлинике выяснилось, что у него – декомпенсированный цирроз печени, вызванный гепатитом С. Известие о заболевании было для пациента неожиданным, так как до этого момента он чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался. После установления диагноза образ жизни мужчины изменился – ему пришлось много времени провести в больнице.

Проф. Ю. Купчинскас считает гепатит С опасным заболеванием, поскольку на ранних стадиях он не вызывает никаких симптомов.

«Так произошло и с этим пациентом, у него цирроз печени уже прогрессировал, печень была сильно повреждена, она больше не могла выполнять свои функции, - объясняет профессор. - Вначале применялось медикаментозное лечение гепатита С, но печень была настолько серьезно повреждена, что было решено провести ему пересадку печени».

Operacinė
Operacinė / AP nuotr.

Трансплантацию печени проводят в поликлинике Каунаса более 20 лет, эта операция остается одним из приоритетных направлений деятельности больницы. За несколько десятилетий область трансплантологии развивалась и совершенствовалась, здесь постоянно внедрялись самые современные методы диагностики и лечения. Трансплантация печени чаще всего проводится по причине вирусного гепатита, рака печени и аутоиммунных заболеваний печени, и часто это единственный путь лечения, спасающий жизнь.

По словам представителя каунасской поликлиники Йовиты Гуделявичюте, вирусным гепатитом С, который при отсутствии лечения приводит к циррозу печени, больны около 1-2 проц. жителей Литвы.

Operacija
Operacinė
Operacinė
Operacija
Operacija
1 / 3Kauno klinikų nuotr.
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Operacinė
2 / 3AP nuotr.
Operacinė
Operacinė
3 / 3AP nuotr.
Operacija
Operacinė
Operacinė
# Литва
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