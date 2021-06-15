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2021.06.15 17:03

Сейм Литвы принял резолюцию с требованием к России компенсации за "советскую оккупацию"

BNS, LRT.lt2021.06.15 17:03
Красноармейцы в Вильнюсе
Красноармейцы в Вильнюсе / Vida Press nuotr.

В связи с 80-летием начала сталинских ссылок в Литве литовский парламент напомнил о необходимости требовать с России возмещения ущерба от оккупации. 

Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник. За нее проголосовали 103 члена Сейма, один был против, трое воздержались.

"80 лет, которые прошли с момента оккупации и крупных ссылок, все же не стерли тех глубоких ран, которые остались в обществе. Они ощущаются и до сих пор", – заявил, представляя проект резолюции, министр обороны, историк Арвидас Анушаускас.

"Восемьдесят лет назад из Литвы в Сибирь было вывезено более 20 тыс. человек, террор в течение года испытали 30 тысяч человек. Именно июнь 1941 года стал тем рубежом, когда начались не столько ссылки литовцев, поляков, евреев и граждан Литвы других национальной в Сибирь, чтобы уничтожить наиболее просвещенную часть общества и подорвать возможность создания независимого государства в будущем, но народ восстал, сопротивляясь советской оккупации, стремясь освободиться от оккупации, от красного террора. Именно в июне 1941 года нацистская Германия, оккупировавшая Литву, начала осуществлять и геноцид евреев Литвы, что отрыло путь к массовым убийствам и насилию, определило уничтожение большей части еврейской общины", – отметил А. Анушаускас.

В документе говорится, что необходимо требовать возмещения ущерба от оккупации с Российской Федерации как правопреемници Советского Союза.

Сейм предлагает продолжить и поощрять исторические расследования преступлений тоталитарных режимов против человечности и военных преступлений. По мнению парламента, они будут обеспечивать иммунитет общества и государства к дезинформации, которую распространяют враждебные государства, снижали бы поляризацию в обществе и повышали бы взаимное доверие среди граждан.

В резолюции также содержится призыв освободить публичные пространства в Литве от символов, воплощающих тоталитарные режимы, укреплять гражданственность, патриотизм и волю к сопротивлению в дошкольном, формальном и неформальном обучении.

В эти дни в Литве проходят мероприятия, посвященные 80-летию печальных событий оккупации двух тоталитарных режимов.

Четырнадцатого июня 1941 года в три часа утра, советские репрессивные структуры начали массовой вывоз жителей Литвы в удаленные северные территории.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за эти несколько дней июня было погружено в вагоны для скота и вывезено с Родины около 18 тыс. жителей страны. 15 июня 1940 года СССР оккупировал Литву. За годы оккупации, до 1953 года, было арестовано и выслано 280 тыс. граждан Литвы.

Красноармейцы в Вильнюсе
Красноармейцы в Вильнюсе
1 / 1Vida Press nuotr.
Красноармейцы в Вильнюсе
# Литва# Россия
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