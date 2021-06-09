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2021.06.09 08:05

Дарья Навальная получила за отца женевскую Премию мужества

DW2021.06.09 08:05
Дарья Навальная
Дарья Навальная / YouTube, стоп-кадр

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального получила за него Премию мужества на Женевском форуме по правам человека. Навальный попросил посвятить награду всем политзаключенным в России и Беларуси.

Дочери Алексея Навального Дарье во вторник, 8 июня, вручена присужденная отцу Премия мужества Женевского форума по правам человека. 20-летняя дочь российского оппозиционного политика выступила во второй день работы форума сразу после обращения белорусского политика Светланы Тихановской и северокорейской активистки Пак Чжи Хён. Речь Дарьи Навальной опубликована в Instagram.

"Грустно, что именно я получаю эту премию. Вместо меня должен быть мой отец, но сейчас он в российской тюрьме лишь за то, что он говорил и во что верил, и потому что он не умер, как того хотели российские власти", - сказала Навальная. Она подчеркнула, что премия - большая честь для ее отца и всех, кто его поддерживает: "Это важный знак признания, который показывает неравнодушие мировой общественности. Я говорю это и как дочка, которая гордится своим отцом, и как гражданка России, которая обеспокоена стремительным падением демократии в моей стране".

Навальный попросил посвятить награду всем политзаключенным в РФ и Беларуси

В личном письме из тюрьмы Алексей Навальный попросил дочь посвятить награду Женевского форума каждому политзаключенному и активисту в России и Беларуси. "Большинство из них находятся в гораздо более худших обстоятельствах, чем я, потому что они не так известны и популярны. Но они должны знать, что не одиноки и не забыты. Мы должны помнить тех, кто борется за нашу свободу, и мы должны поддерживать их и их семьи", - процитировала Дарья слова своего отца.

Кроме того, дочь оппозиционера посвятила свою речь всем родственникам и друзьям активистов. "Когда я пришла навестить отца в больнице после отравления, я знала, что лучшее, что я могу сделать, чтобы поддержать его, это оставить свои переживания за дверью и просто быть с ним рядом... Вот почему я хочу поприветствовать и поблагодарить не только политзаключенных и активистов, но и их супругов, детей, членов семьи и друзей. Вы заслуживаете признания просто за то, что были рядом", - сказала она.

Навального удостоили премии за мужество в борьбе за гражданские права

Премию мужества Женевского форума по правам человека Алексею Навальному присудили в феврале. По словам организаторов форума, Навальный "был избран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права". Премию планировали вручить лично Навальному, так как верили, что политик вскоре будет освобожден.

Женевский форум по правам человека проводится ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Его организует 25 правозащитных неправительственных организаций. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза, который в этом году также принял участие в мероприятии.

DW

Дарья Навальная
Дарья Навальная
1 / 1YouTube, стоп-кадр
Дарья Навальная
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