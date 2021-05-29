В Вильнюсе и других городах Европы люди солидаризуются с гражданским обществом Беларуси

По призыву лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, в субботу вечером около двухсот человек собралось на вильнюсской Лукишкской площади, чтобы выразить чувства солидарности с белорусским гражданским обществом.
Собравшиеся размахивали историческими белорусскими флагами, держали фотографии задержанных белорусских оппозиционеров и плакаты, направленные против авторитарного лидера страны Александра Лукашенко.
На мероприятии выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая организовала эту акцию ровно через год после ареста ее мужа Сергея Тихановского, желавшего баллотироваться в президенты.
В прошлом году вместо Сергея Тихановского на высший пост пришлось баллотироваться его жене.
По словам Светланы, режим осуществил настоящую оккупацию и теперь 9 миллионов белорусов находятся в опасности.
«Прошедшая неделя стала катализатором реакции всего мира. Различные страны проводят расследования, вводят санкции против режима и говорят о своих планах помочь Беларуси», - сказала С. Тихановская.
На акции также выступили несколько членов Сейма Литвы.
В городах Европы проходят пикеты солидарности с Беларусью
В ряде городов Европы в субботу, 29 мая, также прошли митинги в рамках акции «Глобальный пикет солидарности с Беларусью», к которому призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Так, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой правящего в Беларуси Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Мероприятие состоялось у посольства России.
Затем демонстранты прошли шествием по центру германской столицы в сопровождении полиции. Акция носила мирный характер. Собравшиеся почтили память погибших во время протестов в Беларуси минутой молчания.
В Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг, сообщает Telegram-канал «Беларусы зарубежья». Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден. Этот флаг стал одним из символов протестов в Беларуси.
Между тем министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выразила солидарность с запросом белорусов на демократию. Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси и поддерживает их, заверила глава МИД Норвегии. Попытки режима заставить критиков замолчать вышли на новый уровень после перехвата самолета Ryanair над Беларусью и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, подчеркнула Сёрейде.
«Где ваши тапки, беларусы?»
Светлана Тихановская в обращении к соотечественникам подчеркнула необходимость отправить письмо политзаключенным или поддержать их семьи через фонды солидарности. «Самое главное - не оставайтесь в стороне. Нам вместе строить новую Беларусь, и начинать всегда нужно с себя», - отметила Тихановская.
«Вы можете поддержать самого Тихановского, просто оставив на видном месте свои тапки в честь акции "Где ваши тапки, беларусы?"» - добавила она.
Тихановский использовал на своих пикетах лозунг "No pasarán - стоп таракан" и призывал всех приходить с тапками, чтобы прихлопнуть таракана.