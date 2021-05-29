Новости

2021.05.29 20:01

В Вильнюсе и других городах Европы люди солидаризуются с гражданским обществом Беларуси

BNS, DW2021.05.29 20:01
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene / D. Umbraso/LRT nuotr.

По призыву лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, в субботу вечером около двухсот человек собралось на вильнюсской Лукишкской площади, чтобы выразить чувства солидарности с белорусским гражданским обществом.

Собравшиеся размахивали историческими белорусскими флагами, держали фотографии задержанных белорусских оппозиционеров и плакаты, направленные против авторитарного лидера страны Александра Лукашенко.

На мероприятии выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая организовала эту акцию ровно через год после ареста ее мужа Сергея Тихановского, желавшего баллотироваться в президенты.

Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene / D. Umbraso/LRT nuotr.

В прошлом году вместо Сергея Тихановского на высший пост пришлось баллотироваться его жене.

По словам Светланы, режим осуществил настоящую оккупацию и теперь 9 миллионов белорусов находятся в опасности.

Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Прошедшая неделя стала катализатором реакции всего мира. Различные страны проводят расследования, вводят санкции против режима и говорят о своих планах помочь Беларуси», - сказала С. Тихановская.

На акции также выступили несколько членов Сейма Литвы.

Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene / D. Umbraso/LRT nuotr.

В городах Европы проходят пикеты солидарности с Беларусью

В ряде городов Европы в субботу, 29 мая, также прошли митинги в рамках акции «Глобальный пикет солидарности с Беларусью», к которому призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Так, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой правящего в Беларуси Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Мероприятие состоялось у посольства России.

Затем демонстранты прошли шествием по центру германской столицы в сопровождении полиции. Акция носила мирный характер. Собравшиеся почтили память погибших во время протестов в Беларуси минутой молчания.

В Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг, сообщает Telegram-канал «Беларусы зарубежья». Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден. Этот флаг стал одним из символов протестов в Беларуси.

Между тем министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выразила солидарность с запросом белорусов на демократию. Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси и поддерживает их, заверила глава МИД Норвегии. Попытки режима заставить критиков замолчать вышли на новый уровень после перехвата самолета Ryanair над Беларусью и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, подчеркнула Сёрейде.

«Где ваши тапки, беларусы?»

Светлана Тихановская в обращении к соотечественникам подчеркнула необходимость отправить письмо политзаключенным или поддержать их семьи через фонды солидарности. «Самое главное - не оставайтесь в стороне. Нам вместе строить новую Беларусь, и начинать всегда нужно с себя», - отметила Тихановская.

«Вы можете поддержать самого Тихановского, просто оставив на видном месте свои тапки в честь акции "Где ваши тапки, беларусы?"» - добавила она.

Тихановский использовал на своих пикетах лозунг "No pasarán - стоп таракан" и призывал всех приходить с тапками, чтобы прихлопнуть таракана.

Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
1 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
4 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
Vilniuje surengta solidarumo akcija su Baltarusijos pilietine visuomene
# Литва# Беларусь
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