На "Евровидении" в Роттердаме победила Италия, Литва - на восьмом месте

26 участников песенного конкурса "Евровидение" выступили в финале, который завершился в воскресенье ночью на арене "Ахой" в Роттердаме. Несмотря на пандемию коронавируса, за концертом наблюдали 3,5 тыс. зрителей, которым за несколько часов до начала шоу пришлось сделать тесты на Covid-19.

65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти в мае 2020 года, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Год спустя организаторы решили провести шоу перед "живой" аудиторией, но с соблюдением многочисленных мер предосторожности.

Победителем "Евровидения-2021" стала рок-группа из Италии "Maneskin". На проходившем в Роттердаме песенном конкурсе она исполнила композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni". Результаты голосования зрителей и национальных жюри были объявлены после финала "Евровидения" в ночь на воскресенье, 23 мая.

Первая десятка "Евровидения-2021"

Места в первой пятерке распределились следующим образом. "Maneskin" (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, "Gjon's Tears" (Швейцария) - третье, "Daði og Gagnamagnið" (Исландия) - четвертое, "Go_A" (Украина) - пятое. За ними идут "Blind Channel" (Финляндия), Дестини (Мальта), "The Roop" (Литва), Манижа (Россия), Стефания (Греция).

2021-ųjų „Eurovizijos“ finalas, Lietuva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

У Литвы - второй лучший результат за годы участия в "Евровидении"

Группа "The Roop", представившая Литву с песней "Discoteque", заняла 8-е место. Это второй лучший результат Литвы за всю историю ее участия в песенном конкурсе.

Литве поставили баллы комиссии следующих стран: Израиль (10), Сан-Марино (6), Эстония (2), Испания (2), Италия (12), Латвия (6), Ирландия (4), Германия (1), Финляндия (3), Хорватия (2), Грузия (3), Швейцария (4).

Голоса литовского жюри Европе объявлял музыкант Андрюс Мамонтовас, который и сам прежде выступал на сцене «Евровидения». Литовская комиссия присудила Украине 12 баллов, Италии - 10, Швейцарии - 8, Бельгии - 7, Португалии - 6, Франции - 5, Исландии - 4, Мальте - 3, Болгарии - 2, Израилю - 1.

Lietuva skelbia „Eurovizijos“ balus / Stop kadras

Коронавирус и "Евровидение"

На конкурсе действовали жесткие эпидемиологические нормы. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты были обязаны регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Один из таких тестов у музыканта из исландской группы оказался положительным. Выступление исландцев зрители оценивали по записи, сделанной на одной из репетиций. Ковид был обнаружен и победителя предыдущего "Евровидения". Поэтому голландец Дункан Лоренс не смог выступить на сцене в финале конкурса в качестве гостя.

До 3,5 тысяч было сокращено число зрителей в зале. Это примерно пятая часть мест. Все зрители должны были сдать тест на коронавирус. Для правительства страны конкурс стал своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.