Лидером социал-демократов избрали В. Блинкявичюте

На выборах председателя Социал-демократической партии Литвы победила депутат Европейского парламента Вилия Блинкявичюте. После известия о победе новоизбранный председатель заявила, что сейчас самая важная работа – это подготовка к муниципальным выборам и победа на них. Она также раскритиковала оппозиционную коалицию в Сейме, состоящую из «аграриев» и «трудовиков».

На пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье вечером, избранный председатель партии В. Блинкявичюте сказала, что гордится своими однапартийцами, которые даже во время пандемии смогли активно участвовать в выборах лидера партии.

После подтверждения результатов выборов В. Блинкявичюте станет первой женщиной, возглавившей СДПЛ.

«Мне очень приятно, что Социал-демократическая партия, которая всегда заявляла о гендерном равенстве, равных возможностях и участии женщин в процессе принятия решений, в год своего 125-летия избрала лидером партии женщину. Я считаю, что это очень важно».

Vilija Blinkevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Перечисляя первоочередные задачи, стоящие перед ней как перед лидером партии, В. Блинкявичюте заявила, что сейчас самое главное – сформировать команду и подготовиться к муниципальным выборам.

«Неотложная задача – это победа на муниципальных выборах. Мы все должны сконцентрироваться на муниципальных выборах, чтобы оправдать ожидания людей», - сказала новоизбранный председатель партии.

Говоря о том, включатся ли социал-демократы в совместную работу оппозиционных фракций в Сейме, В. Блинкявичюте заявила, что намерена встретиться с лидером оппозиции Саулюсом Сквернелисом, чтобы обсудить возможные решения.

Правда, новоизбранный председатель СДПЛ подчеркнула, что социал-демократов не устраивает, как в настоящее время происходит сотрудничество в парламенте между Союзом крестьян и зеленых и Партией труда. По ее словам, оппозиционная коалиция не кажется серьезной, потому что две партии зачастую не приходят к согласию.

Vilija Blinkevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На вопрос, как она собирается совмещать работу в Европарламенте и руководство партией, новоизбранный председатель ответила, что всю свою жизнь она жила и живет в Литве, а в Брюсселе, в Европейском парламенте, у нее временная работа. В. Блинкявичюте считает, что эти две работы вполне совместимы.

«А если жизнь покажет, что происходит иначе, тогда мы примем соответствующие решения», - сказала В. Блинкявичюте.

Как сообщает СДПЛ, на выборах председателя партии В. Блинкявичюте поддержали около 56 процентов однопартийцев, участвовавших в выборах, около 44 процентов процентов досталось депутату Европарламента Юозасу Олекасу.

Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Во всеобщих выборах председателя партии приняло участие более 7,9 тысяч членов партии.

Избранный председатель СДПЛ вступит в должность 29 мая, на тот же день назначен и съезд партии.

В. Блинкявичюте получила высшее юридическое образование, долгое время работала в министерстве социальной защиты и труда – специалистом, секретарем министерства, вице-министром и 8 лет – министром.

Членом СДПЛ является с 2006 года, с 2009 года – заместитель председателя партии.

В. Блинкявичюте трижды избиралась в Сейм Литовской Республики. С 2009 года – член Европейского парламента.

Портал LRT.lt напоминает, что социал-демократам потребовалось избирать нового председателя после того, как Гинтаутас Палуцкас подал в отставку из-за неудачных выборов в Сейм. Изначально побороться за лидерство выразили желание четыре кандидата, но после того, как Лютаурас Гуджинскас и Виталиюс Митрофанов вышли из гонки, членам партии пришлось выбирать между В. Блинкявичюте и Юозасом Олекасом.