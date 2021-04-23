В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов

Министерства иностранных дел стран Балтии заявили, что высылают российских дипломатов из дипломатических представительств государств.

Об этом на специальной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Коллеги из Латвии и Эстонии выслали по одному сотруднику, которые вели разведывательную деятельность», - сказал Ландсбергис на пресс-конференции.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва вышлет двух российских дипломатов.

«У них обоих были дипломатические ранги», - сказал Ландсбергис. Министр иностранных дел Литвы добавил, что эти два человека занимались разведывательной деятельностью.

Министр иностранных дел Литвы заверил, что говорил с другими европейскими странами о возможном отзыве их дипломатов.

Страны Балтии объявили о таком решении, чтобы выразить поддержку Чешской Республике, которая на этой неделе оказалась в дипломатическом конфликте с Россией.

Европейский союз выразил солидарность с Чехией еще в четверг в продолжение дипломатического спора с Россией, но отрицал, что Брюссель предпринимает какие-либо конкретные действия против Москвы.

Напряженность в отношениях между двумя странами обострилась после того, как Прага обвинила российские спецслужбы во взрыве бомбы на чешском складе оружия, осуществленном в 2014 году, и депортировала 18 российских дипломатов.

Россия, со своей стороны, приказала 20 сотрудникам чешского посольства покинуть страну, а Прага предъявила Москве ультиматум, предупреждая, что может выслать больше российских дипломатов, если высланным чехам не разрешат вернуться к работе.

Наконец, в четверг Чехия заявила, что России придется сократить штат в посольстве в Праге, а Москва заявила, что это решение не останется без ответа.

Прага на этой неделе также попросила Европейский Союз и партнеров по НАТО выслать российских дипломатов из солидарности.



Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.