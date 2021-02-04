Литва: учителя без прививки от COVID-19 или регулярных тестов не смогут работать

Если школьный персонал не будет вакцинирован от COVID-19 или не будет сообщать о результатах тестов коронавируса на регулярной основе, работодатель сможет отстранить педагога от работы, и в этом случае учитель или другой сотрудник не будет получать зарплату.

Правда, Министерство образования, науки и спорта надеется, что в таких мерах не будет необходимости, потому что педагоги будут выполнять приказ - вакцинироваться или проходить регулярное тестирование. Тесты для педагогов будут бесплатными.

За отказ от прививки не могут уволить

«Педагоги имеют право на вакцинацию», - сказал Томас Даукантас, руководитель юридического отдела министерства, но подчеркнул, что это добровольный выбор. Отказ сотрудника от вакцинации не является основанием для увольнения.

Mokykla / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным Министерства здравоохранения, в Литве в настоящее время вакцинировано около 1200 учителей. На сегодняшний день вакцинация проводится большинству учителей в Каунасе, а также в Друскининкайском, Молетском, Кельмесском и Рокишкском районах.

По словам Т. Даукантаса, если педагог отказывается от вакцинации, ему придется регулярно сдавать тест на коронавирус.

Руководителям учреждений поручается организовать подготовку плана по тестированию лиц с обеспечением того, чтобы осмотр проводился не чаще, чем каждые 7 дней и не реже, чем каждые 10 дней.

Если педагог не был вакцинирован и не прошел тестирование, работодатель будет обязан отстранить его, и не платить ему до того дня, когда он будет протестирован на инфекционное заболевание, или перевести его на другую работу.

Вакцинация в Вильнюсе – на следующей неделе



Mokykla (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Вильнюсе и Клайпеде вакцинация работников просвещения начнется на следующей неделе.

По словам главы столичной Антакальнисской поликлиники Эвалдаса Навицкаса, это зависит от количества получаемых вакцин. По словам Навицкаса, на этой неделе в Вильнюсе планируют завершить вакцинацию работников учреждений здравоохранения и аптек.

В Клайпеде на данный момент привиты работники только трех учреждений просвещений. Процесс вакцинации приостановлен, поскольку не хватило медпрепаратов. После вакцинации работников просвещения начнут прививать жителей старше 80 лет.

По словам Айдаса Алдакаускаса, директора Департамента качества образования и региональной политики, учителя дошкольных учреждений, начальных школ и специальных школ проходят вакцинацию одними из первых. Это около 24 тысяч педагогических кадров, еще 20 процентов персонала - это другие кадры. Следовательно, для первой вакцинации в секторе образования потребуется в общей сложности около 30 000 вакцин.