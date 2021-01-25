Андрюс Кубилюс: поведение Путина схоже с Лукашенко

"Поведение Путина схоже с Лукашенко, они оба боятся выборов, только один президентских, а другой выборов в Думу", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ член Европейского парламента Андрюс Кубилюс.

В понедельник, 25 января, в Брюсселе состоится совет министров иностранных дел Европейского союза. На встрече, в частности, будет обсуждаться ситуация вокруг ареста Алексея Навального и тема санкций в отношении России.

Напомним, что Европарламент принял специальную резолюцию из-за ареста Навального. В ней Совету ЕС предлагается ввести санкции против российских физических и юридических лиц, которые «принимали решение об аресте и заключении» россиянина.

А.Кубилюс отметил, что Европейский парламент жестко высказывался еще до субботних митингов.



"В четверг была принята резолюция по вопросу ареста Алексея Навального, поэтому в ближайшее время ответственным за его задержание грозят новые санкции. Есть и требования, чтобы санкции распространялись на самых крупных олигархов из круга Путина. Сегодня совет министров иностранных дел собирается обсуждать этот вопрос. Большая часть министров и государств высказались за то, чтобы ужесточить санкции", - сказал А.Кубилюс.



По его мнению, наверняка на решение повлияют и субботние митинги.



"Я думаю, что события в России напоминают прошлогодние события в Беларуси. Поведение Путина схоже с Лукашенко, они оба боятся выборов, только один президентских, а другой выборов в Думу. Они оба нашли способы, как украсть выборы, посадить главных кандидатов и конкурентов в тюрьму и тем самым не дать гражданам права свободно выразить свое мнение. Все то, что происходило в прошлом году в Беларуси, кажется, начинается и в России", - отметил А.Кубилюс.



Европарламентарий констатирует, что у ЕС есть опыт по этим вопросам, поэтому все лучше подготовлены к оценке событий в России.



"Меньше 50 парламентариев голосовали против резолюции, а 600 - за, так что те, кто против, не имеют никакого влияния. Обычно, это либо левые, либо правые радикалы, там бывают представители самых разных стран. Но большая часть левых, социалистов, либералов, правых консерваторов, христианских демократов – все они голосовали абсолютным большинством за санкции. К тому же парламент высказал мнение, что проект "Норд Стрим -2" должен быть остановлен в ближайшее время", - отметил А.Кубилюс.



Российские силовые структуры 17 января задержали в московском аэропорту А. Навального и несколько десятков журналистов и активистов, приехавших его встретить, а в минувшую субботу применили силу против тысяч мирных участников протестов