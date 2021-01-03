Новости

2021.01.03 09:54

За сутки в Литве выявлено 1 239 случаев коронавируса, умерло 27 человек

LRT.lt2021.01.03 09:54
Ligoninė
Ligoninė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране выявлено 1 239 новых случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончалось 27 человек. Всего в стране подтверждено 146 637 случаев COVID-19. 77 362 человека выздоровели, 66 782 человека все еще больны.

Основные цифры:

Количество новых случаев заболевания, подтвержденных у конкретных лиц за последние сутки – 1 239

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц – 146 637

Число смертей от COVID-19, зарегистрированных в минувшие сутки – 27

Общее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 – 1 643

Общее число людей, болевших коронавирусом, но умерших по другим причинам – 850

Количество людей, выздоровевших в минувшие сутки – 587

Общее число выздоровевших – 77 362

Число зараженных коронавирусом в настоящее время – 66 782

Количество образцов, протестированных в минувшие сутки из-за подозрения на коронавирус – 6 399

Общее число образцов, протестированных с начала пандемии из-за подозрения на коронавирус – 1 651 623.

Ligoninė
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
Ligoninė
Ligoninė
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ligoninė
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
# Литва# коронавирус

Популярно

Nuošliauža Norvegijoje

Новости

2021.01.02 13:06

После оползня в Норвегии в списке пропавших без вести оказалась и литовка

Asociatyvinė nuotrauka

Новости

2021.01.03 08:15

Алитусец, спасший двоих детей: Когда вытащил первого мальчика, второго уже не было видно

Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai

Новости

2021.01.02 11:40

Прошлый год был самым жарким в Литве за более чем полувековой период

5
Блогер Сергей Тихановский

Новости

2021.01.02 15:20

Сергей Тихановский из тюрьмы: "В Беларуси - революция человечности"

Volodymyras Zelenskis

Новости

2021.01.02 12:25

Сергей Руденко. 2021-й – экватор власти Зеленского. Год под знаком не только президента

Леонид Гозман в обществе "Мемориал"

Новости

2021.01.02 11:55

Леонид Гозман. Простой тест на эффективность пропаганды

Putino metinė spaudos konferencija

Новости

2021.01.02 12:00

Financial Times: Российских инакомыслящих ждет мрачный год

Поп-дуэт Wham!

Новости

2021.01.03 09:40

Песня Last Christmas возглавила британский чарт. Спустя 36 лет после выхода

Вытрезвитель в Кстово, Нижегородская область России

Новости

2021.01.02 13:10

В Россию возвращаются вытрезвители

Kassymas-Jomartas Tokajevas

Новости

2021.01.03 09:10

Президент Казахстана подписал закон о запрете смертной казни