За сутки в Литве выявлено 1 239 случаев коронавируса, умерло 27 человек

По данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране выявлено 1 239 новых случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончалось 27 человек. Всего в стране подтверждено 146 637 случаев COVID-19. 77 362 человека выздоровели, 66 782 человека все еще больны.

Основные цифры:

Количество новых случаев заболевания, подтвержденных у конкретных лиц за последние сутки – 1 239

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц – 146 637

Число смертей от COVID-19, зарегистрированных в минувшие сутки – 27

Общее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 – 1 643

Общее число людей, болевших коронавирусом, но умерших по другим причинам – 850

Количество людей, выздоровевших в минувшие сутки – 587

Общее число выздоровевших – 77 362

Число зараженных коронавирусом в настоящее время – 66 782

Количество образцов, протестированных в минувшие сутки из-за подозрения на коронавирус – 6 399

Общее число образцов, протестированных с начала пандемии из-за подозрения на коронавирус – 1 651 623.