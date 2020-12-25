Максим Миронов. Про взрывы домов в 1999 г. с учетом вновь открывшихся обстоятельств

Помните, как с 4 по 16 сентября 1999 г. в Москве, Волгодонске и Буйнакске террористы взорвали четыре жилых дома? В Москве (на Каширском шоссе и улице Гурьянова) взрывчатка (гексоген, замаскированный под сахар) была заложена в подвалах домов.

После этого среди жителей России резко возросла бдительность. Я тогда жил в Новосибирске и помню, как участковые начали проверять все подвалы. Аналогичные мероприятия проходили по всей стране.

22 сентября житель Рязани Алексей Картофельников заметил, что трое незнакомцев из легковой машины, код региона которой был заклеен, переносят в подвал три мешка. Картофельников вызвал милицию.

Далее цитата по Википедии:

«Верхний мешок был вскрыт, по сообщениям СМИ, в нём находилось вещество, похожее на сахар. Милиционеры доложили о находке в ОВД, вскоре у дома собралось руководство всех силовых структур Рязани и Рязанской области. Жильцов дома в срочном порядке эвакуировали из дома, и до утра им пришлось сидеть в соседнем кинотеатре.

Вскоре к дому приехала оперативная группа инженерно-технического отдела муниципальной милиции. Проведённый экспресс-анализ вещества из мешков показал присутствие гексогена. При осмотре содержимого мешков были обнаружены электронные часы, изготовленные в виде пейджера, и три батарейки, соединённые проводами. Время срабатывания устройства было установлено на 05:30 утра.

Часть вещества, взятого из мешков, взрывотехники вывезли на свой полигон, расположенный в нескольких километрах от Рязани. Там они попытались подорвать его с помощью детонатора, также изготовленного из охотничьего патрона, но взрыва не произошло. Выдвигались версии причин отсутствия взрыва при попытке подрыва. Газета «Коммерсантъ» писала, что «по предположениям специалистов, террористы неправильно рассчитали пропорции, смешивая взрывчатку с сахаром».

23 сентября мешки были отправлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД и в соответствующую лабораторию ФСБ.

Следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 1 УК РФ (покушение на терроризм).

- 23 сентября в 13-часовом выпуске программы «Вести» было сообщено: «Взрывотехники муниципальной милиции провели предварительный анализ и подтвердили наличие гексогена. Сейчас содержимое мешков отправлено в московскую лабораторию ФСБ для получения точного заключения».

- 23 сентября в 19:35 на телеканале НТВ вышла программа «Герой дня», гостем которой был начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Зданович. Зданович заявил, что, по предварительному заключению, гексогена в мешках, обнаруженных в Рязани, не было. По словам Здановича, взрывателя тоже не было, а были обнаружены «некоторые элементы взрывателя».

- 24 сентября в 12 часов, выступая на совещании по борьбе с оргпреступностью, глава МВД РФ Владимир Рушайло в числе прочего заявил: «Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани». Через полчаса после этого заявления Рушайло директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что ФСБ проводила в Рязани антитеррористические учения и что никакого взрывчатого вещества в мешках не было».

Все выглядело очень подозрительным. Во-первых, так учения не проводятся – местная милиция и ФСБ были совсем не в курсе учений. Местных жителей пришлось эвакуировать на ночь в кинотеатр. При учениях всех выводят из дома и после успешной эвакуации обратно заводят. А если кого-то хватил бы удар при сообщении, что дом скоро взорвется? Местная милиция изначально подтвердила наличие гексогена в мешках, пейджер и взрыватели были вполне настоящими. На учениях обычно используются муляжи.

Фактически было два доказательства в пользу того, что это была не подготовка теракта:

- Экспертиза ФСБ не нашла гексогена в мешках.

- Заявление Патрушева, что это были учения.

Я тогда вполне искренне поверил в официальную версию. Во-первых, чиновники такого уровня врать не могут. Заявление Патрушева де-факто было акцептовано президентом Ельциным и премьер-министром Путиным. Во всем мире вранье на подобном уровне оборачивается катастрофическими политическими последствиями. В подобную спецоперацию вовлечены десятки человек, кто-нибудь проболтается. Во-вторых, я считал кощунственным, что кто-то из руководства страны может отдать приказ убить сотню невинных людей ради поднятия рейтинга.

Спустя 21 год я не так уверен в верности своего мнения. Мы видим, что руководство страны может врать, даже припертое железобетонными доказательствами, как в случае с отравлением Навального. Мы также видели, как руководство страны врало, даже при наличии убедительных доказательств по малазийскому Боингу. И Патрушев, и Путин и тогда, и сейчас занимали высшие должности в стране. Могли ли они соврать, если против них были куда менее железные доказательства, чем по Навальному и по Боингу? Вполне могли.

Почему экспертиза ФСБ не нашла взрывчатки в мешках, а экспертиза местной милиции нашла? Опять же, в кейсе Навального мы видели, как ФСБ с легкостью сотрудничает с местной полицией и фальсифицирует улики. Могли ли они подменить найденное вещество на другое при экспертизе? Волне могли.

Почему не взорвалось вещество на полигоне? Чисто теоретически могли быть две версии. Возможно, специалисты ФСБ неверно рассчитали пропорции (как мы видим из других кейсов, принцип «хотели бы взорвать, взорвали бы» не всегда работает). Или опять же специалисты ФСБ на месте уже подменили вещество. Мы знаем, что подмена и фальсификация улик также практикуется.

Я также теперь понимаю, что даже если десятки человек вовлечены в какую-то незаконную операцию, совсем не факт, что кто-то из них проболтается. Мы видели, что в отравлении Навального было вовлечено и московское ФСБ, и местное ФСБ, и местная полиция (которая передавала улики для уничтожения), и главврач больницы, и многие другие, имена которых мы не знаем. И никто не проболтался. Все спокойно смотрели и молчанием покрывали вранье.

Мог ли Путин отдать приказ на убийство сотен людей? Тогда я считал, что этого не может быть. Сейчас я в этом вполне уверен. Уже строго доказано, что он отдал приказ на убийство Навального. Но кто-то скажет, что это его политический противник и отдельный случай. А тут дело касается невинных людей. Однако вспомним «Норд-Ост» – тогда погибли 130 человек. Почему они погибли? Потому что врачам не сообщили название вещества, которое запустили в центр на Дубровке, и они не смогли вовремя дать пострадавшим андидот. Почему не сказали врачам? Чтобы сохранить секретность применяемого газа. То есть руководство страны понимало, что погибнет много людей, их вполне можно было спасти, но было принято решение на уровне высших руководителей – пожертвовать этими жизнями (во время взрыва на Гурьянова погибло 100 человек, во время взрыва Каширке – 124). Во время теракта в Беслане руководство страны еще раз показало, что готово пожертвовать жизнью сотен заложников. Сначала, когда был отдан приказ врать о количестве заложников – 354, хотя их было 1128, что очень сильно разозлило террористов, позже – начав штурм при помощи танков и тяжелой техники.

Аргумент «это властям не выгодно» тут также не работает. Взрывы домов были очень выгодны Путину. Это позволило ему начать вторую чеченскую войну и резко поднять свой рейтинг (который был около ноля в момент назначения его премьер-министром в августе 1999 г.). В итоге партия «Единство» показала очень хороший результат на выборах в Госдуму в декабре 1999 г., фактически разделив с КПРФ первое и второе место (это был лучший результат партии власти за всю историю выборов в Госдуму), а Путин в марте 2000 г. уверено выиграл выборы президента.

Я ни в коем случае не утверждаю, что Путин и ФСБ взрывали дома в Москве. Я не видел убедительных доказательств в пользу этой версии. Однако вполне возможно, что Путин посмотрел, как скакнул его рейтинг после первых взрывов, и решил закрепить успех. Например, спланировать еще пару взрывов, один мог быть в Рязани. После всего, что я узнал о Путине, Патрушеве и других путинских чиновниках за последние 20 лет и особенно за последний месяц, я считаю эту версию вполне вероятной.

Есть еще один важный факт, который наталкивает меня на возможность данной версии.

В 2002-2003 гг. Юрий Щекочихин (журналист «Новой Газеты» и депутат Госдумы от фракции «Яблоко») был членом Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 г. под руководством Сергея Ковалёва. Он умер в возрасте 53 лет после скоротечной болезни 3 июля 2003 г. По утверждениям замглавного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, Щекочихин «за две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы».

Незадолго перед смертью он написал статью «Мы – Россия или КГБ СССР?», где содержалось обращение к главе ФСБ Николаю Патрушеву от депутатов Госдумы с требованием раскрыть название газа, который использовался в центре на «Дубровке». Ответ ФСБ: «В Федеральной службе безопасности Российской Федерации рассмотрен Ваш запрос о правомерности засекречивания сведений о свойствах газа, примененного в ходе проведения 26 октября 2002 года в городе Москве контртеррористической операции. <…> Согласно пункту 80 Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 (в редакции Указа от 24 января 1998 года № 61), сведения, раскрывающие силы, методы и средства оперативно-разыскной деятельности, составляют государственную тайну».

То есть мы видим, что Щекочихин перед смертью занимался расследованием взрывов домов и неудавшегося теракта в Рязани, а также смог выбить с Патрушева формальное признание, что 130 заложников погибли в центре на Дубровке во имя сохранения государственной тайны. И вдруг он резко умирает от неизвестной болезни с симптомами, идентичными смерти Литвиненко.

Я не сторонник теорий заговоров и считаю, что каждый имеет право на презумпцию невиновности, даже такой заядлый преступник, как Путин. Однако я также считаю, что, начиная с августа 1999 г. все теракты, все подозрительные смерти и болезни политиков, журналистов и общественных деятелей должны быть расследованы. Я здесь вам напомнил о паре примеров. Сколько их на самом деле было?

Эхо Москвы