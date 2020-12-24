СМИ: мать Алины Кабаевой получила квартиру в Москве за 600 млн рублей

Любовь Кабаева, мать олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, владеет квартирой в центре Москве стоимостью 600 миллионов рублей, сообщает издание "Собеседник".

В своём материале СМИ ссылается на выписку из Росреестра, а также на другое издание – "Русская пресса", которое ранее выяснило, что у Любови Кабаевой есть парковочное место на территории элитного жилого дома по улице Пречистенка. По данным "Собеседника", квартира в нём площадью 260 квадратных метров перешла к матери бывшей гимнастки в 2015 году через посредника от фирмы "Тепло-Инвест", связанной с "Газпромом".

Ранее издание The Insider опубликовало расследование, согласно которому Алина Кабаева за год работы в холдинге "Национальная медиа группа" заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей. Одним из акционеров холдинга является друг и бывший сосед Владимира Путина по кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук. Именно он в 2008 году трудоустроил Кабаеву.

Кроме того, по данным The Insider, главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и её дочь владеют элитной недвижимостью в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей, покупка совпала с беременностью и родами Алины Кабаевой. По информации СМИ, бывшая гимнастка рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян. Отмечалось, что ни у врача, ни у её дочери нет источников доходов, которые могут объяснить приобретение такой дорогой недвижимости.

В 2019 году несколько западных изданий опубликовали материалы, в которых предполагали, что отцом детей Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию никак не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов Кабаевой, Путин наградил главного акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а за несколько лет до этого друзья Путина, бизнесмены Петр Колбин и Геннадий Тимченко, переписали на бабушку Кабаевой несколько элитных квартир.

В 2008 году таблоид "Московский корреспондент", сообщивший о возможной подготовке свадьбы Путина и Алины Кабаевой, был закрыт вскоре после публикации, а у его владельца – банкира Александра Лебедева – начались проблемы в бизнесе.

Радио Свобода