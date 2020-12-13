В Литве с 16 декабря ужесточается карантин: главные изменения

Правительство Литвы приняло решение с 16 декабря ужесточить карантинные ограничения.

Что меняется с 16 декабря?

- Передвижение за пределы муниципального образования ограничено, но есть исключения. Вы можете покинуть дом только в случае необходимости (при поездке в торговую точку, на работу или в медицинское учреждение).



- Контакты более чем одной семьи или одного домашнего хозяйства запрещены.



- Запрещается деятельность магазинов непродовольственных товаров, кроме аптек и магазинов оптики, ветеринарных и ортопедических товаров. Продажа товаров через Интернет разрешена, когда товары доставляются на дом или забираются в пунктах выдачи.



- Члены одной семьи могут вместе гулять на открытом пространстве.



- Все обучение осуществляется удаленно. Обучение в классе роводится только с детьми, родители которых не могут работать удаленно.

- Запрещается проводить частные вечеринки как в общественных, так и в частных помещениях, если в них участвует более одного домашнего хозяйства или одной семьи.



- Оказание контактных услуг запрещено.



- Карантин продлен до 31 января.