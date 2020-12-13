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2020.12.13 19:08

В Литве с 16 декабря ужесточается карантин: главные изменения

LRT.lt2020.12.13 19:08
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правительство Литвы приняло решение с 16 декабря ужесточить карантинные ограничения.

Что меняется с 16 декабря?

- Передвижение за пределы муниципального образования ограничено, но есть исключения. Вы можете покинуть дом только в случае необходимости (при поездке в торговую точку, на работу или в медицинское учреждение).

- Контакты более чем одной семьи или одного домашнего хозяйства запрещены.

- Запрещается деятельность магазинов непродовольственных товаров, кроме аптек и магазинов оптики, ветеринарных и ортопедических товаров. Продажа товаров через Интернет разрешена, когда товары доставляются на дом или забираются в пунктах выдачи.

- Члены одной семьи могут вместе гулять на открытом пространстве.

- Все обучение осуществляется удаленно. Обучение в классе роводится только с детьми, родители которых не могут работать удаленно.

- Запрещается проводить частные вечеринки как в общественных, так и в частных помещениях, если в них участвует более одного домашнего хозяйства или одной семьи.

- Оказание контактных услуг запрещено.

- Карантин продлен до 31 января.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
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Karantinas Vilniuje
# Литва

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