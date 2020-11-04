Римас Туминас о Фаустасе Латенасе: мы жили одной мечтой

«Он был композитором печали и надежды», - вспоминает об известном композиторе Фаустасе Латенасе режиссер Римас Туминас.

Сегодня стало известно, что Фаустас Латенас умер в Вильнюсе в возрасте 64 лет.

Вместе с Римасом Туминасом они проработали более 30 лет. По словам режиссера, его «зацепила» музыка Ф. Латенаса на одном детском спектакле, но больше всего его привлекал не музыкальный талант композитора, который раскрылся чуть позже, а страсть к работе в театре.

«По случаю 30-летия Малого театра он сказал мне: а ведь мы, Римас, работаем вместе уже 30 лет. Думаю - не может быть, меньше. Впервые я узнал его как человека, потому что он собирался учиться режиссуре после окончания консерватории. А когда я приехал, меня пригласили преподавать в консерватории, мы познакомились, он как-то притянул меня к себе - мыслил нотами, он думал о жизни на основе музыкального произведения», - рассказал Р. Туминас.

Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis / VMT archyvo nuotr.

«Мы жили одной мечтой, говорили об одном и том же. Уверен, из него получился бы очень хороший талантливый режиссер. Он общался с актерами, рассказывал что-то, советовал, шутил над тем, как лучше играть в той или иной сцене, как ему казалось. Советовал и мне, мы были соавторами, не только он в музыке, а я - на сцене, но мы стали соавторами всех наших совместных постановок, я не смогу разделить, кто что делал», - сказал режиссер.

По словам Р. Туминаса, Ф. Латенас, который работал с ним в Вахтанговском театре, получал бесчисленные предложения от других российских театров и недавно получил почетную награду - «Балтийскую звезду» - в Санкт-Петербурге.

Режиссер вспоминает и об основании Малого театра три десятилетия назад вместе с Ф. Латенасом.

«Мы сидели и очень долго молчали. Мы что-то послушали, прочитали какой-то текст - снова замолчали. Мы поняли, почувствовали, что нужно, что нас ведет и чего нам не хватает. Потому что мы делаем то, чего не хватает в жизни: не хватало ему, мне, мы нашли жизнь, наполненную радостью, некоторой надеждой», - вспоминает Р. Туминас.

По мнению режиссера, творчество Ф.Латенаса было проникнуто грустью, скорбью.

«Он был композитором печали и надежды. Такие вечные вариации «Реквиема»: его потрясли гибель родителей, сына. Он не мог прийти в себя после смерти сына, а сейчас он отправился к нему, они встретились», - заключил друг композитора.