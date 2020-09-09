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2020.09.09 21:30

Экс-глава Литвы Ландсбергис: Психологически Европа сдает Беларусь

Константин Эггерт, DW2020.09.09 21:30
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал в интервью DW о том, какими он видит будущее Беларуси и реакцию ЕС на отравление Алексея Навального.

"Оказалось, что Беларусь жива. До этого казалось, что идет просто еще одна аннексия - без лишнего шума, оформление того, что уже существует де факто, что белорусы якобы довольны тем, что они - на содержании Кремля", - так в интервью DW оценил последние события в Беларуси, где уже месяц не прекращаются массовые акции протеста с требованием новых выборов президента, первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. Он признал, что эти события стали для него неожиданными.

Беларусью управляет "ставленник Москвы"

По мнению Ландсбергиса, в данном случае самым главным вопросом является государственность Беларуси: "Или это государство, или уже не совсем, и оно вообще исчезнет. Может быть, на карте ее не перекрасят в российские цвета, но реальные рычаги принятия решений будут в Кремле. Мне кажется, к этому очень близко подошло".

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Реакцию ЕС на происходящее в Беларуси Ландсбергис назвал двойственной: "По идее, если какой-то народ, страна, регион стремится к демократии, то это надо поддерживать. Но, с другой стороны, есть свой карман и есть страх. И тогда демократия оказываются уже не в интересах какого-нибудь немецкого энергетического концерна…".

По выражению экс-главы Литвы, психологически Европа уже сдает Беларусь: "Они говорят, что это почти что внутреннее дело России. Мы в Литве это пережили, были в таком же положении 30 лет назад. … Но у Беларуси нет своего голоса, чтобы договариваться с Москвой. Ей управляет ставленник Москвы".

"Навальный пока удален с поля российской политики"

Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas / AP nuotr.

Витаутас Ландсбергис также коснулся вопроса возможного введения Евросоюзом санкций в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального. По мнению бывшего литовского руководителя, разговоры о санкциях - это предлог их не вводить и не принимать никаких мер: "Путин над этим издевается. Они болтают, а он действуют. Так и с Навальным - он пока удален с поля российской политики".

Говоря о возможности прекращения сотрудничества ЕС с Москвой по проекту "Северный поток - 2", Ландсбергис отметил, что здесь, как и раньше, на чаши весов положены понятия чести, принципиальности, достоинства - и выгоды. И он не исключает, что в итоге может перевесить выгода.

DW

Vytautas Landsbergis
Protestai Baltarusijoje
Aleksėjus Navalnas
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
2 / 3AP nuotr.
Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas
3 / 3AP nuotr.
Vytautas Landsbergis
Protestai Baltarusijoje
Aleksėjus Navalnas
# Литва# Ландсбергис# Белоруссия# Беларусь# Навальный# Россия# Мнения

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