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2020.09.08 07:40

Г. Науседа: позиции Литвы и Украины относительно ситуации в Беларуси совпадают

BNS2020.09.08 07:40
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Позиции Литвы и Украины относительно ситуации в Беларуси совпадают – в стране должны пройти новые справедливые выборы, – считает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы с украинским лидером пришли к общему мнению, что выходом из ситуации стал бы диалог между правительством Беларуси и гражданским обществом с целью передачи власти и проведения новых, справедливых и демократических президентских выборов под эгидой ОБСЕ», - цитирует главу государства его пресс-служба.

Свое заявление Г. Науседа сделал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенты двух стран обсудили также возможное сотрудничество между Литвой и Украиной в целях деэскалации тревожной ситуации в соседней стране.

Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Г. Науседа добавил, что Литва готова взять на себя инициативу и принять ответственность за посредничество между протестующими и властными институциями Беларуси.

По словам президента, это долг Литвы как свободного члена Европейского Союза, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов.

Беларусь уже в течение месяца сотрясают протесты после президентских выборов, на которых победителем объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.

Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
# Литва# Белоруссия# Беларусь# Зеленский

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