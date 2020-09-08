Г. Науседа: позиции Литвы и Украины относительно ситуации в Беларуси совпадают

Позиции Литвы и Украины относительно ситуации в Беларуси совпадают – в стране должны пройти новые справедливые выборы, – считает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы с украинским лидером пришли к общему мнению, что выходом из ситуации стал бы диалог между правительством Беларуси и гражданским обществом с целью передачи власти и проведения новых, справедливых и демократических президентских выборов под эгидой ОБСЕ», - цитирует главу государства его пресс-служба.

Свое заявление Г. Науседа сделал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенты двух стран обсудили также возможное сотрудничество между Литвой и Украиной в целях деэскалации тревожной ситуации в соседней стране.

Vilniuje susitinka Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Г. Науседа добавил, что Литва готова взять на себя инициативу и принять ответственность за посредничество между протестующими и властными институциями Беларуси.

По словам президента, это долг Литвы как свободного члена Европейского Союза, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов.

Беларусь уже в течение месяца сотрясают протесты после президентских выборов, на которых победителем объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.