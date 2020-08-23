Новости

2020.08.23 15:52

Тихановская встретится в Вильнюсе с заместителем Помпео

Радио «Cвобода»2020.08.23 15:52
Baltarusijoje tūkstančiai susirinko į kandidatės Tichanovskajos kampanijos mitingą
Baltarusijoje tūkstančiai susirinko į kandidatės Tichanovskajos kampanijos mitingą / AP nuotr.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская в понедельник, 24 августа, встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Встреча, как официально объявлено, станет отражением заинтересованности Вашингтона в мирном решении конфликтной ситуации после выборов в Белоруссии.

Представители Тихановской заявили в субботу, 22 августа, что "дипломат номер два" (заместитель госсекретаря Майка Помпео) встретится с Тихановской в Литве, чтобы обсудить положение в Белоруссии, двусторонние и оборонные вопросы.

После посещения Литвы американский дипломат намерен отправиться в Россию.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал министру обороны принять на западном направлении самые строгие меры для защиты границ перед лицом, как он выразился планов "цветной революции", которые якобы поддержаны "из-за границы".

Радио Свобода

Baltarusijoje tūkstančiai susirinko į kandidatės Tichanovskajos kampanijos mitingą
Baltarusijoje tūkstančiai susirinko į kandidatės Tichanovskajos kampanijos mitingą
Baltarusijoje tūkstančiai susirinko į kandidatės Tichanovskajos kampanijos mitingą
1 / 1AP nuotr.
Baltarusijoje tūkstančiai susirinko į kandidatės Tichanovskajos kampanijos mitingą
# Белоруссия# Беларусь# США# Литва

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