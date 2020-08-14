Лидер списка Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей: Белорусская полиция защищает Конституцию

Как сообщает газета «Kurier Wilenski», член Сейма, лидер списка Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей на выборах в будущий Сейм Збигнев Йединский написал в своей социальной сети, что белорусская полиция защищает Конституцию страны.

«Лукашенко научился у литовских консерваторов, как усмирять протесты. Единственное отличие состоит в том, что в Беларуси полиция стоит на страже Конституции, а в Литве в 2009 году полиция была на стороне тех, кто нарушил Конституцию, то есть полицейские защищали консервативное правительство, которое в ходе так называемой «ночной реформы» в нарушение Конституции снизило пенсии и зарплаты», - написал политик в своем аккаунте.

Z. Jedinskio įrašas feisbuke lenkų kalba / Skaitytojo nuotr.

Правда, когда «Kurier Wilenski» опубликовал статью, политик удалил из своего аккаунта эту запись.

Во время интервью LRT.lt З. Йединский сказал, что, по его мнению, другие государства не должны вмешиваться в события в Беларуси. По его словам, об этом должна помнить и Литва.

«На мой взгляд, нет необходимости вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы не любим, когда вмешиваются в наши дела, и нам не нужно вмешиваться в дела других стран», - сказал парламентарий.

На просьбу уточнить, на каких основаниях он сравнивает действия белорусских и литовских силовиков, депутат напомнил, что в 2008 г. консервативное правительство снизило пенсии и зарплаты, а Конституционный суд признал эти решения неконституционными.

«Люди протестовали, полиция открыла огонь, было много раненых. Я имел в виду именно это», - сказал З. Йединский.

На просьбу оценить обращение с протестующими со стороны белорусского режима, лидер списка Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей сказал, что демонстрантов избивают и арестовывают во многих странах, и, по словам З. Йединского, Литва не должна заниматься оценкой действий иностранных служб.

Zbignevas Jedinskis / BNS nuotr.

«Я вижу только то, что показывают по телевизору. Меня там на месте не было, вас не было, я думаю, литовских журналистов не было. Каждая сторона показывает свою версию того, что она хочет показать. Так что оценить ситуацию могут только те, кто там на месте. Поэтому судить не могу. То, что демонстрантов избивали и арестовывали... Примерно то же самое происходило всюду – и в Литве, и сейчас в США. Законно это или незаконно – не нам решать и не нам вмешиваться», - заявил член Сейма.

LRT.lt напоминает, что уже на протяжении недели публикуется информация об арестах и избиениях митингующих в Минске и других городах Беларуси. Свидетели событий сообщают о том, что людей бьют и увозят боевики ОМОНа. Об этом сообщал также журналист портала LRT.lt, находившийся в Минске. Лидеры западного мира призвали Александра Лукашенко немедленно прекратить насилие над белорусским народом.