Удержит ли власть Александр Лукашенко?

В Беларуси продолжаются протесты против недопуска ряда кандидатов к участию в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Во вторник, 14 июля, Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала пять кандидатов для участия в президентской гонке. Однако двум самым популярным претендентам –бывшему банкиру Виктору Бабарико и бывшему дипломату и предпринимателю Валерию Цепкало – в регистрации было отказано.

Против Виктора Бабарико – экс-главы белорусского «Белгазпромбанка», который принадлежит российскому «Газпрому» –было возбуждено уголовное дело по подозрению в финансовых нарушениях. В конце мая также был арестован популярный блогер Сергей Тихановский по обвинениям в подготовке нарушающих общественный порядок действиях и в связях с Россией.

Это привело к крупным протестам в Минске и в других городах, которые продолжаются с средины июня. Проходят во многих странах и протесты белорусской диаспоры. В Беларуси власти страны прибегают к репрессиям и подавлению мирных протестов с непропорциональным применением силы. За последние дни многие активисты, а также работники СМИ, были задержаны.

Ситуацию в Беларуси и потенциальные изменения в стране обсудили эксперты во время организованного вашингтонским Центром анализа европейской политики (СEPA) в среду, 15 июля, веб-мероприятия «Противостояние? Беларусь накануне президентских выборов».

Британский аналитик и консультант по политическим рискам Катя Глод (Katia Glod) отмечает сильное падение рейтингов президента Лукашенко. На сегодняшний день в Беларуси нет организаций, кто мог бы провести независимый опрос, однако согласно ряду данных, его поддержка в Минске может быть около 25%. Некоторые исследования независимых СМИ отмечают, что электоральный рейтинг Лукашенко может быть еще ниже – 5-6%. В целом по стране рейтинг президента Беларуси может быть около 20%, считает аналитик.

«Люди хотят перемен», – говорит Катя Глод, добавив, что эта тенденция видна и среди старшего, и более молодого поколения. Однако, несмотря на растущие протесты и пошатнувшееся положение Лукашенко, его режим, поддерживаемый государственный аппаратом, в состоянии противостоять протестному движению, считает она.

Эксперт неправительственной правозащитной организации Freedom House Витас Юрконис (Vytis Jurkonis) подчеркивает, что президент Лукашенко определенно «нервничает», так как он столкнулся с более широкими протестами, чем оппозиционные движения в прошлом.

«Это действительно широкий спектр людей, – говорит он. – Но репрессивный аппарат в Беларуси настолько силен, что его (движение) можно раздавить». Эксперт добавляет, что «худшее, что может случиться – это чувство поражения» в обществе, поэтому международное сообщество должно поддержать гражданскую активность в Беларуси. Неправительственные организации, независимые СМИ и другие организации, которые работают в этом направлении, оперируют в

очень сложной среде, добавляет он. Кроме оказания поддержки им, западные политики должны поднимать вопросы восстановления свобод при взаимодействии с Минском и быть солидарным при осуждении репрессий.

Витас Юрконис также поддерживает ввод персональных санкций против вовлеченных в репрессии и нарушения прав человека лиц в Беларуси. Однако, он остерегает от потенциального восстановления широкомасштабных экономических санкций – ранее ослабленных США и Европой – чтобы не ослабить и без того слабую экономику страны и не ухудшить уровень жизни населения.

Директор программы исследований России в Центре анализа европейской политики Брайан Уитмор (Brian Whitmore) согласен с тем, что Западу необходимо защищать права человека и демократические свободы, однако без восстановления полноценных санкций в отношении режима Лукашенко. Эксперт считает, что Запад должен найти некий баланс в своем подходе к Минску, поддерживая экономику страны и работая с гражданским обществом. Более сильная экономика важна не только для улучшения уровня жизни людей, но и для уменьшения влияния Москвы.

«Отношения между режимом и обществом изменились. На это оказало влияние и изменение отношений между Россией и Беларусью. Старый социальный договор в Беларуси заключался в том, что вы получали минимальный уровень жизни, поддерживаемый наличием российских субсидий, в обмен на фактически пассивное политическое согласие. Поскольку Россия сокращает субсидии, уровень жизни падает», – отмечает Брайан Уитмор. Он добавляет, что, согласно данным МВФ, в период с 2005 по 2015 год совокупные российские субсидии составляли до 27 процентов ВВП Беларуси, и с 2016-го года – только около 5 процентов. Пандемия коронавируса и неспособность президента Лукашенко справиться с ней только ухудшает ситуацию в стране.

Брайан Уитмор считает, что Россия будет продолжать оказывать политическое и экономическое давление на Беларусь, и не исключает прямой агрессии. Это также станет угрозой и странам-соседям Беларуси. Поэтому сегодя сохранение независимости Беларуси является ключевым для Запада, считает Брайан Уитмор. Западные страны в дополнение к экономической поддержке должны ясно дать понять Кремлю, что их ответ на потенциальное нарушение суверенитета Беларуси будет жестким, отмечает аналитик.

Журналист белорусской службы Радио Свобода/Свободная Европа Кастус Лашкевич (Kastus Lashkevich) отметил, что значительная часть общества настолько устала от президента Лукашенко, что для них не имеет большого значения, если альтернативные кандидаты в президенты обвинены режимом в связях с Россией. Это не будет приоритетным даже, если таковые на самом деле имеются.

Он также отметил, что независимые СМИ продолжают работать под давлением властей и во враждебной среде. Радио Свобода/Свободная Европа получало угрозы лишения аккредитации со стороны властей, а некоторые журналисты организации были задержаны за последние недели. Однако он отмечает, что в Беларуси растет количество людей, ищущих альтернативные государственной пропаганде источники информации. Самыми популярными источниками информации в Интернете стали именно независимые медиа, такие как Радио Свобода/Свободная Европа или Belsat TV, зарегистрированные в Польше оппозиционные медиа.

«Правительство проиграло битву за аудиторию в Интернете», – говорит Кастус Лашкевич, отметив, что растет и популярность онлайн-блогеров в стране, особенно в регионах. Однако, они также подвергаются давлению, включая задержания и атаки на членов семьи.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о том, насколько сильной остается поддержка Лукашенко со стороны служб безопасности и элит, Катя Глод отметила, что основная часть госаппарата, особенно его верхушка, остается лояльной президенту Беларуси. Ключевые государственные структуры контролируются «силовиками», включая нового премьер-министра Головченко, и они остаются на стороне Лукашенко. Эксперт добавляет, что за годы своего правления президент Беларуси выстроил мощные силовые структуры, при этом не все ее части официально существуют, и они эффективно контролируются и хорошо оплачиваются.

На технократическом и более низком уровне госаппарата можно увидеть уменьшение или отсутствие поддержки Лукашенко, также происходит и некоторый раскол среди элит. Так, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало являются частью бизнес-элиты, отмечает она. Ряд известных людей в стране, а также журналисты высказывали критику в адрес режима Лукашенко, однако то, сможет ли раскол среди элит и государственного аппарата усилиться, во многом зависит от дальнейшей мобилизации гражданского общества, говорит аналитик:

«Госаппарат все еще силен, но мы видим некоторые трещины, которыми гражданское общество должно воспользоваться и заручиться их (сотрудников госаппарата) поддержкой», - подчеркивает Катя Глод.

Эксперты отмечают, что хотели бы увидеть демократические и независимые выборы в Беларуси. Однако сомневаются, что это произойдет в нынешнем августе, несмотря на рост протестов в стране. Катя Глод выражает опасения, что режим Лукашенко может прибегнуть к еще большим репрессиям, особенно в день выборов. Для достижения политических перемен мирным путем в большинстве случаев требуется 3,5 процентный порог, который в случае Беларуси составит около трехсот пятидесяти тысяч человек, отмечает она. Вряд ли такое количество людей выйдет сегодня на улицы, полагает аналитик, но надеется, что это возможно в будущем.

Сейчас наиболее удачным развитием событий в Беларуси стал бы «армянский сценарий», считает Витас Юрконис. В мае 2018 года в Армении произошла «бархатная революции», когда оппозиционный лидер Никол Пашинян стал премьер-министром. В результате массовых мирных протестов бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну не удалось занять премьерский пост.

"Голос Америки"