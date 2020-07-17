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2020.07.17 11:26

Удержит ли власть Александр Лукашенко?

LRT.lt2020.07.17 11:26
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka apžiūri karius „Zapad“ pratybų metu 2017 metais
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka apžiūri karius „Zapad“ pratybų metu 2017 metais / AP nuotr.

В Беларуси продолжаются протесты против недопуска ряда кандидатов к участию в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Во вторник, 14 июля, Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала пять кандидатов для участия в президентской гонке. Однако двум самым популярным претендентам –бывшему банкиру Виктору Бабарико и бывшему дипломату и предпринимателю Валерию Цепкало – в регистрации было отказано.

Против Виктора Бабарико – экс-главы белорусского «Белгазпромбанка», который принадлежит российскому «Газпрому» –было возбуждено уголовное дело по подозрению в финансовых нарушениях. В конце мая также был арестован популярный блогер Сергей Тихановский по обвинениям в подготовке нарушающих общественный порядок действиях и в связях с Россией.

Это привело к крупным протестам в Минске и в других городах, которые продолжаются с средины июня. Проходят во многих странах и протесты белорусской диаспоры. В Беларуси власти страны прибегают к репрессиям и подавлению мирных протестов с непропорциональным применением силы. За последние дни многие активисты, а также работники СМИ, были задержаны.

Ситуацию в Беларуси и потенциальные изменения в стране обсудили эксперты во время организованного вашингтонским Центром анализа европейской политики (СEPA) в среду, 15 июля, веб-мероприятия «Противостояние? Беларусь накануне президентских выборов».

Британский аналитик и консультант по политическим рискам Катя Глод (Katia Glod) отмечает сильное падение рейтингов президента Лукашенко. На сегодняшний день в Беларуси нет организаций, кто мог бы провести независимый опрос, однако согласно ряду данных, его поддержка в Минске может быть около 25%. Некоторые исследования независимых СМИ отмечают, что электоральный рейтинг Лукашенко может быть еще ниже – 5-6%. В целом по стране рейтинг президента Беларуси может быть около 20%, считает аналитик.

«Люди хотят перемен», – говорит Катя Глод, добавив, что эта тенденция видна и среди старшего, и более молодого поколения. Однако, несмотря на растущие протесты и пошатнувшееся положение Лукашенко, его режим, поддерживаемый государственный аппаратом, в состоянии противостоять протестному движению, считает она.

Эксперт неправительственной правозащитной организации Freedom House Витас Юрконис (Vytis Jurkonis) подчеркивает, что президент Лукашенко определенно «нервничает», так как он столкнулся с более широкими протестами, чем оппозиционные движения в прошлом.

«Это действительно широкий спектр людей, – говорит он. – Но репрессивный аппарат в Беларуси настолько силен, что его (движение) можно раздавить». Эксперт добавляет, что «худшее, что может случиться – это чувство поражения» в обществе, поэтому международное сообщество должно поддержать гражданскую активность в Беларуси. Неправительственные организации, независимые СМИ и другие организации, которые работают в этом направлении, оперируют в

очень сложной среде, добавляет он. Кроме оказания поддержки им, западные политики должны поднимать вопросы восстановления свобод при взаимодействии с Минском и быть солидарным при осуждении репрессий.

Витас Юрконис также поддерживает ввод персональных санкций против вовлеченных в репрессии и нарушения прав человека лиц в Беларуси. Однако, он остерегает от потенциального восстановления широкомасштабных экономических санкций – ранее ослабленных США и Европой – чтобы не ослабить и без того слабую экономику страны и не ухудшить уровень жизни населения.

Директор программы исследований России в Центре анализа европейской политики Брайан Уитмор (Brian Whitmore) согласен с тем, что Западу необходимо защищать права человека и демократические свободы, однако без восстановления полноценных санкций в отношении режима Лукашенко. Эксперт считает, что Запад должен найти некий баланс в своем подходе к Минску, поддерживая экономику страны и работая с гражданским обществом. Более сильная экономика важна не только для улучшения уровня жизни людей, но и для уменьшения влияния Москвы.

«Отношения между режимом и обществом изменились. На это оказало влияние и изменение отношений между Россией и Беларусью. Старый социальный договор в Беларуси заключался в том, что вы получали минимальный уровень жизни, поддерживаемый наличием российских субсидий, в обмен на фактически пассивное политическое согласие. Поскольку Россия сокращает субсидии, уровень жизни падает», – отмечает Брайан Уитмор. Он добавляет, что, согласно данным МВФ, в период с 2005 по 2015 год совокупные российские субсидии составляли до 27 процентов ВВП Беларуси, и с 2016-го года – только около 5 процентов. Пандемия коронавируса и неспособность президента Лукашенко справиться с ней только ухудшает ситуацию в стране.

Брайан Уитмор считает, что Россия будет продолжать оказывать политическое и экономическое давление на Беларусь, и не исключает прямой агрессии. Это также станет угрозой и странам-соседям Беларуси. Поэтому сегодя сохранение независимости Беларуси является ключевым для Запада, считает Брайан Уитмор. Западные страны в дополнение к экономической поддержке должны ясно дать понять Кремлю, что их ответ на потенциальное нарушение суверенитета Беларуси будет жестким, отмечает аналитик.

Журналист белорусской службы Радио Свобода/Свободная Европа Кастус Лашкевич (Kastus Lashkevich) отметил, что значительная часть общества настолько устала от президента Лукашенко, что для них не имеет большого значения, если альтернативные кандидаты в президенты обвинены режимом в связях с Россией. Это не будет приоритетным даже, если таковые на самом деле имеются.

Он также отметил, что независимые СМИ продолжают работать под давлением властей и во враждебной среде. Радио Свобода/Свободная Европа получало угрозы лишения аккредитации со стороны властей, а некоторые журналисты организации были задержаны за последние недели. Однако он отмечает, что в Беларуси растет количество людей, ищущих альтернативные государственной пропаганде источники информации. Самыми популярными источниками информации в Интернете стали именно независимые медиа, такие как Радио Свобода/Свободная Европа или Belsat TV, зарегистрированные в Польше оппозиционные медиа.

«Правительство проиграло битву за аудиторию в Интернете», – говорит Кастус Лашкевич, отметив, что растет и популярность онлайн-блогеров в стране, особенно в регионах. Однако, они также подвергаются давлению, включая задержания и атаки на членов семьи.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о том, насколько сильной остается поддержка Лукашенко со стороны служб безопасности и элит, Катя Глод отметила, что основная часть госаппарата, особенно его верхушка, остается лояльной президенту Беларуси. Ключевые государственные структуры контролируются «силовиками», включая нового премьер-министра Головченко, и они остаются на стороне Лукашенко. Эксперт добавляет, что за годы своего правления президент Беларуси выстроил мощные силовые структуры, при этом не все ее части официально существуют, и они эффективно контролируются и хорошо оплачиваются.

На технократическом и более низком уровне госаппарата можно увидеть уменьшение или отсутствие поддержки Лукашенко, также происходит и некоторый раскол среди элит. Так, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало являются частью бизнес-элиты, отмечает она. Ряд известных людей в стране, а также журналисты высказывали критику в адрес режима Лукашенко, однако то, сможет ли раскол среди элит и государственного аппарата усилиться, во многом зависит от дальнейшей мобилизации гражданского общества, говорит аналитик:

«Госаппарат все еще силен, но мы видим некоторые трещины, которыми гражданское общество должно воспользоваться и заручиться их (сотрудников госаппарата) поддержкой», - подчеркивает Катя Глод.

Эксперты отмечают, что хотели бы увидеть демократические и независимые выборы в Беларуси. Однако сомневаются, что это произойдет в нынешнем августе, несмотря на рост протестов в стране. Катя Глод выражает опасения, что режим Лукашенко может прибегнуть к еще большим репрессиям, особенно в день выборов. Для достижения политических перемен мирным путем в большинстве случаев требуется 3,5 процентный порог, который в случае Беларуси составит около трехсот пятидесяти тысяч человек, отмечает она. Вряд ли такое количество людей выйдет сегодня на улицы, полагает аналитик, но надеется, что это возможно в будущем.

Сейчас наиболее удачным развитием событий в Беларуси стал бы «армянский сценарий», считает Витас Юрконис. В мае 2018 года в Армении произошла «бархатная революции», когда оппозиционный лидер Никол Пашинян стал премьер-министром. В результате массовых мирных протестов бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну не удалось занять премьерский пост.

"Голос Америки"

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka apžiūri karius „Zapad“ pratybų metu 2017 metais
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka apžiūri karius „Zapad“ pratybų metu 2017 metais
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka apžiūri karius „Zapad“ pratybų metu 2017 metais
1 / 1AP nuotr.
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka apžiūri karius „Zapad“ pratybų metu 2017 metais
# Беларусь

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