Новости Литвы: Министр здравоохранения не исключает, что в отдельных населенных пунктах снова может быть объявлен карантин

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Статистика пандемии

За минувшие сутки подтверждены 19 новых случаев коронавируса – больше всего за месяц. Общее число заразившихся достигло 1752. По данным министерства здравоохранения, больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека. От COVID-19 скончались 74 человека, еще десять заразившихся умерли по другим причинам. С начала июня в Литве зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания.

По данным Национального центра общественного здоровья, 9 из 19-ти новых случаев связаны с клиникой Сантара и праздником в Кярнаве. В клинике коронавирус установлен у трех медиков, одного пациента и двух близких зараженного пациента. По словам Роланды Лингене, один из заболевших из Сантары побывал в спорклубе, где также побывали 94 человека. Сейчас устанавливаются все контакты.

Министр здравоохранения не исключает, что в отдельных населенных пунктах снова может быть объявлен карантин

Министр здравоохранения говорит, что отказ от жёсткой регламентации жизни имеет свою цену и не исключает, что в отдельных населенных пунктах из-за угрозы распространения коронавируса может быть объявлен карантин. По словам Аурелиюса Вериги, чтобы избежать вспышек COVID-19 надо не спешить с семейными праздниками и массовыми скоплениями людей. Министр также сообщил, что проверку населения на иммунитет к коронавирусу планируется начать в следующем месяце. В эфире Žiniu radijas Аурелиюс Верига сказал, что нет надежды на то, что переболела уже значительная часть жителей, кроме того пока не известно как долго сохраняется иммунитет, может ли человек переболеть повторно. Начать проверку собираются с 10 июля.

Министр транспорта и коммуникаций настаивает на законности своих доходов

Министр транспорта и коммуникаций утверждает, что все его средства и доходы – законны. Отдел расследований LRT утверждает, что большая часть земли, возвращенной семье Ярослава Наркевича, продолжает ей принадлежать до сих пор. Политик же утверждал, что родители оплатили ремонт его особняка за счет средств от продажи части земли. Кроме того, Отдел расследований выяснил, что Наркевич с супругой после ремонта дома положили в банк 430 тысяч евро.

Рамунас Карбаускис предлагает учредить в Литве государственный банк

Лидер правящих Рамунас Карбаускис вместе с товарищами по партии предлагает учредить в Литве государственный Банк развития. Он будет заниматься лицензированием других финансовых структур и находится под надзором Банка Литвы. Правящие хотят уполномочить правительство начать по этому вопросу переговоры с Европейской комиссией.

Премьер-министр за принятие нового Закона о лоббистской деятельности

Премьер-министр ратует за принятие нового Закона о лоббистской деятельности. По мнению Саулюса Сквернялиса, это сделает такую деятельность более прозрачной. Прежде всего новая редакция должна четко разграничить – кто является лоббистом, а кто – нет. Новый проект представляют 30 парламентариев, в большинстве – от правящего большинства, включая и лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса. В этом документе содержится понятие «перекрестного» декларирования, когда о своих контактах сообщают как сами лоббисты, так и политики. Пока декларировать встречи Главной комиссии по служебной этике были обязаны только лоббисты.



Председатель Еврейской общины Литвы попросила включить ее в список лоббистов

Председатель Еврейской общины Литвы обратилась в Главную комиссию по служебной этике с просьбой включить ее как адвоката конторы Kukliansky ir partneriai в список лоббистов. Таким образом Фаина Куклянски стала 107-ым официально зарегистрированным лоббистом в Литве.

По ее словам, она собирается продолжать работу по совершенствованию законов, которые касаются евреев, прав человека или прочих наиболее уязвимых групп людей. Фаина Куклянски также сказала, что никогда не выполняла заказов от предпринимателей или компаний.

Вырос интерес абитурентов к педагогическим специальностям

Идет вторая неделя приема в вузы и заметен интерес поступающих к педагогическим специальностям. Их уже выбрали 580 человек. В прошлом году желающих стать учителями было 429. Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс напоминает, что в этом году будущим педагогам будут выделяться стипендии по 300 евро. На бесплатные места примут 585 студентов педагогических специальностей. Их можно приобрести в Шяуляйском, Вильнюсском и Университете имени Витаутаса Великого.

Утвержден план празднования юбилея государственного архива Литвы

Правительство Литвы утвердило план празднования 100-летия первого государственного архива Литвы. Юбилей будет отмечаться в следующем году. В программе - культурные, научные, образовательные мероприятия, призванные продемонстрировать роль архивов в сохранении исторической памяти, открытия последних лет, планы архивистов по накоплению документов литовской эмиграции. Этому будет посвящена научная конференция, издание «Открой для себя литовские архивы», создание документального фильма и цикла передач, а также статей в портале lrt.lt.

Двор президентского дворца в Вильнюсе открыт для поклонников музыки

По четвергам двор президентского дворца в Вильнюсе открыт для поклонников музыки – здесь будут выступать выпускники Национальной школы искусств имени М.К.Чурлёниса, лауреаты международных конкурсов. Все концерты – бесплатные.

Представлена стокилометровая пешеходная трасса вокруг Вильнюса

Сегодня в столичном районе Каролинишкес была представлена стокилометровая трасса вокруг Вильнюса. Она предназначена для тех, кто бегает и любит ходить пешком. Эту идею властям города подсказал Вилюс Алелюнас, занимающийся ориентационным бегом, а первым испробовал руководитель клуба „Runglorious Bastards“ Мартинас Гиндренас.

«Отпуск в Индии»

Между тем столица готовится стать «индийским городом». Напомним, в прошлые выходные Вильнюс был итальянским городом. 19 – 21 июня он наполнится индийской музыкой, ритмами и запахами традиционной кухни этой страны. На Лукишкской площади пройдут бесплатные занятия йогой, на Ужуписе – занятия керамикой, в Бернардинском саду – соревнования шахматистов, так как эта игра как известно пришла к нам из Индии. По словам руководителя муниципального агентства „Go Vilnius“ Инги Романовскене, проект «Отпуск в Индии» позволит жителям столицы выбрать себе занятия и зрелище по вкусу.

Литва возобновляет авиасообщение с шестью странами

Литва по предложению Wizz Air, Ryanair и AirBaltic, возобновляет авиасообщение с шестью странами: Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией. Глава МИДа говорит, что с 20 июня Кипр открывается для поездок литовских граждан без ограничений – в Ларнаку из Вильнюса будет летать Wizz Air, на Пафос из Каунаса будет летать Ryanair. С 15 июня Греция также открывает авиасообщение, граждане Литвы с 1 июля смогут путешествовать в Афины и на греческие острова без ограничений.

С этого понедельника МИД отменил рекомендацию не ездить в Испанию и на Мальту, однако это предупреждение действует в отношении Англии, Швеции и Португалии.

На минувшей неделе правительство разрешило возобновить рейсы из Литвы во Францию, Данию и Финляндию. Ранее возобновилось регулярное авиасообщение с Германией, Нидерландами и Норвегией.

Вильнюсский аэропорт открыл VIP-терминал

Вильнюсский аэропорт открыл VIP-терминал с конференц-центром. Им воспользовались пассажиры, которым нужны были дополнительные услуги и полная конфиденциальность. Уже забронированы места для мероприятий и на время зимнего сезона. Директор Коммерческого департамента аэропортов Литвы Юстинас Степшис говорит, что такого рода обслуживание и комфорт особенно важно для высоких иностранных гостей, которые прибывают в нашу страну. В новом здании на площади в 520 квадратных метров могут проходить конференции, презентации или частные мероприятия.