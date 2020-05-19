Даниэлюс Дольскис – родоначальник литовской эстрады, развлекавший Каунас

LRT продолжает проект «Камни памяти», призванный почтить память выдающихся литваков – евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Третий рассказ посвящен исполнителю Даниэлюсу Дольскису (Даниилу Дольскому), считающемуся родоначальником традиции литовских шлягеров.

Несмотря на то, что Д. Дольскис прожил в межвоенном Каунасе всего несколько лет, он стал настоящей легендой литовской эстрады.

Камни памяти / LRT

«Onyte, einam su manim pašokti» («Оните, пойдем со мной потанцевать») – так литовских девушек приглашал на танец легендарный межвоенный певец Д. Дольскис, которого называли родоначальником литовской эстрады.

«Человек, развлекавший Каунас», – так о Дольскисе, который принес в Литву культуру шлягеров, писала одна межвоенная газета. С этим исполнителем, родившимся в вильнюсской еврейской семье (правда, под другой фамилией – Бройдес), связана музыкальная жизнь легендарных каунасских ресторанов «Версалис», «Метрополис», «Конрадо кавине».

Говорят, что Дольскис был полиглотом, а любовь к сцене приводила его в Москву, Санкт-Петербург, Париж, Берлин, Ригу (где он выступал с оркестром Оскара Строка, именуемого королем танго) и, конечно, в межвоенный Каунас.

Laisvės alėja. Kaunas, XX a. 4 dešimtmetis / Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidetūros Kaune archyvo nuotr.

В Литву Д. Дольскис вернулся примерно в 1929 г., толком не зная литовского языка. Выучив его на удивление быстро и хорошо, Дольскис едва ли не первым начал подкладывать литовские тексты под самые модные мелодии того времени.

С помощью поэта Ричардаса Миронаса родились такие легендарные произведения, как «Palangos jūroj» («В море Паланги»), «Kariškas vaizdelis» («Военная картинка»), «Gegužinė» («Маевка»), «Lietuvaitė» («Литовочка»), «Aš myliu vasaros rugiagėles» («Я люблю летние васильки») и, конечно, «Onyte, einam su manim pašokti» («Оните, пойдем со мной потанцевать»). Д. Дольскис также любил сочинять комические монологи, анекдоты и пародии, над которыми потешались именитые представители межвоенной литовской богемы и политики.

Danielius Dolskis / LRT nuotr.

Отличавшийся особым чувством юмора, образованный, элегантный артист прекрасно понимал, каким был межвоенный литовец, умел точно подметить и отразить актуальные события времени, воспеть красоту литовской девушки.

«Так собой владеть, моментально зайтись чистым, естественным смехом, заразить этим смехом всю аудиторию, заставить ее даже рыдать от смеха – это оружие Дольскиса было ценным и благородным», - писала межвоенная культурная печать.

В 1929-1931 гг. берлинская фирма «Homocord» и лондонская «Columbia» выпустили 16 пластинок с записями Д. Дольскиса, немалая часть которых хранится в музыкальном отделе каунасской Публичной библиотеки.

Певец скончался неожиданно, проболев всего несколько дней. Разгорячившись на выступлении в «Версале», он выпил холодного пива и подхватил воспаление легких. Похоронен на Жалякальнисском еврейском кладбище в Каунасе.

До сих пор память о Данииле Дольском (Даниэлюсе Дольскисе) жива в виде незатейливых мелодий, вобравших в себя пленительный дух межвоенного Каунаса.

Рассказ о родоначальнике литовской эстрады слушайте в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс